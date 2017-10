Capriles: el arma más poderosa de un demócrata es el voto

Como parte de la cruzada para promover el voto en las elecciones regionales y llevarle “esperanza a los venezolanos”, el líder del partido político Primero Justicia -PJ- , Henrique Capriles, visitó este domingo el estado Anzoátegui y aseguró que “quienes queremos cambio en el país somos una contundente mayoría”.

En compañía del candidato a gobernador en la entidad nororiental, Antonio Barreto Sira, Capriles sostuvo que pese a que el CNE es una de las instituciones con menos credibilidad en el país, Tibisay Lucena “no es la dueña del voto de los venezolanos”, por lo que invitó a los ciudadanos a no “distanciarse” de la política, reseñó el portal de noticias HenriqueCapriles.com

“Si no defienden su derecho, viene un vivo y vota por usted. Si no luchan activamente la mala política se mete en sus casas. Es el momento de participar, de organizarse. Vamos a ganar la mayoría de las gobernaciones”, al referir que el pueblo de Anzoátegui no es madurista.

Reiteró que el arma más poderosa de un demócrata es el voto. “Si usted quiere que termine de caer el muro de la miseria, de la escasez, de la corrupción y todos los problemas, entonces vote”.

Asimismo, insistió en la importancia de participar activamente en los comicios del 15 de octubre en defensa del voto. “Uno tiene que preguntarse qué quiere Maduro. Si él no quiere que votemos, entonces vayamos a votar. El gobierno quiere que este proceso sea muy frio, ni siquiera han hecho campaña para que haya ambiente electoral”.

Capriles preguntó a quienes aún están escépticos de participar en las elecciones a gobernadores cómo sería el panorama si el gobierno hubiera ganado la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015. ” La situación hoy para quienes queremos cambio sería peor si no hubiésemos ganado el Parlamento”.