Candidato a elecciones municipales por partido ACEP promete acabar con huecos de Maracaibo

Adolfo Hernández, candidato a concejal, voto lista y nominal por el circuito 6, de las parroquias Olegario Villalobos, Santa Lucía y Bolívar, de la Organización Independiente Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), promete acabar con los huecos de la ciudad de Maracaibo, mediante la creación del 0800 Huecos.

Considera que es constitucional el resarcimiento de daños y la propia Ley de Transporte Terrestre, lo establece en su artículo 14, que “los vehículos tienen que ser resarcidos por los daños ocasionados por los huecos o el mal funcionamiento de las vías que hay en la calle”, recordó.

“Nosotros vamos a crear la ordenanza porque quien está manejando el problema de la vialidad en Maracaibo es el Sagas y si no tienes gas, como vas a arreglar el problema de la vialidad. Di Martino le dio la competencia a Sagas, que no le da gas a los maracuchos”.

Función del 0800 Huecos

0800 Huecos va a ser como un instituto de información entre el usuario y el municipio, detalla Adolfo Hernández. La gente llama, denuncia la irregularidad en la vía, se identifica con su número telefónico y tiene que haber una respuesta inmediata, a más tardar un mes, ese hueco tiene que estar tapado, no puede durar el hueco por sécula seculorum, explica.

“Según el artículo 178, numeral séptimo, de la Constitución y de la propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal, las vías son del municipio y tienen que estar en perfectas condiciones”, dice. Considera que tiene que haber responsabilidad, una acción penal y una sanción pecunaria, para que el ciudadano entienda que tiene que haber una responsabilidad, alguien que de la cara por los servicios en la ciudad”.

El candidato de la Organización Independiente Acción Ciudadana en Positivo ACEP, plantea igualmente la ordenanza de protección al taxista, transportista, el mototaxista y el usuario. Estima que el taxista “ante la ola de atracos”, tiene que estar carnetizado e identificado por el municipio.

Igualmente considera necesaria la Ordenanza de protección al consumidor y al usuario, “porque el presidente de la República, mediante decreto, en el año 2014, derogó la Ley del Indepabis y dejó a todos los usuarios del país en indefensión total, es por eso que no se le puede reclamar a nadie hoy en día”.

Hernández, propone revisar la Ordenanza de Impuestos Inmobiliarios. “Los inquilinos pagan el condominio, un derecho de frente y eso lo hace en forma comercial porque le cobran la luz por tres, el agua por tres , más IVA. No se puede pagar un doble tributo, eso está prohibido por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el 145 y 165 y en la propia constitución en el 317 y 318. Eso es un robo que el están haciendo al pueblo marabino. Nosotros vamos a darle una mejor calidad de vida al pueblo marabino”.

Ofrece verificar la Ordenanza de Estacionamientos, “porque no es posible que no haya contraprestación de servicio entre el usuario y los centros comerciales. Cómo eso de que la ordenanza te obliga a ti a tener estacionamiento en tu propia vivienda y cómo es eso que los centros comercial no tengan estacionamientos”, lamenta.

Según el aspirante a un escaño en el Consejo Municipal de Maracaibo, su equipo de trabajo está conformado por líderes independientes, de Voluntad Popular(VP), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ).