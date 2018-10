Canciller español afirma que Maduro saldrá del país “cuando no haya más remedio”

Josep Borrell, canciller español, refirió que Nicolás Maduro, presidente de la República, saldrá del país cuando ya no haya más remedio, a su criterio, las sanciones impuestas por la comunidad internacional, no son suficientes, gracias a una “caja” de 8.000 millones de dólares, gracias al precio del petróleo.

Comentó que el mandatario nacional pide que le quiren las sanciones financieras “porque ningún banco quiere trabajar con ellos, es algo que nosotros no podemos hacer. Y la oposición nos pide que liberemos a los presos políticos. Eso nos parece genial, pero Maduro sólo se irá del país cuando vea que no tiene más remedio”

Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos Estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero, ¿cuál es la solución?, ¿Esperar a que el Gobierno caiga?”, cuestionó.