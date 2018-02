Oposición venezolana bajo presiones para firmar el acuerdo

El canciller de Chile, uno de los acompañantes en la firma del acuerdo entre Gobierno y Oposición que mantiene en expectativa a los venezolanos desde esta tarde; expresó que la Oposición venezolana se encuentra bajo “enormes presiones” para firmar el acuerdo.

“Enormes presiones para q Oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales”, expresó a través de su cuenta de twitter.

Heraldo Múñoz, quién además, violó la ética del diálogo al publicar el estado en el que se encontraba el diálogo.

Aunque ambas partes acordaron la presencia de acompañantes.

En contacto permanente con Rep Dominicana. Enormes presiones para q Oposición venezolana firme papel que no contempla garantías elecciones presidenciales. Pdte Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso?

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) February 7, 2018