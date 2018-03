Cambio del cono monetario lleva a revisar costo de gasolina

El día jueves el presidente Nicolás Maduro anunció la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario en el país, eliminando tres ceros a la moneda.

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Cómo se pagarán productos y servicios tan baratos en la actualidad como el Metro y la gasolina?.

Con el nuevo “bolívar soberano”, la moneda de más baja denominación sería mucho más alta que el coste de un litro de gasolina. Es por ello que será inevitable que el precio del mismo se aumente.

Al igual que las tarifas del Metro de Caracas, siendo esto temas a discutir en el Banco Central de Venezuela (BCV), como lo anunciaron a través de su cuenta oficial en Twitter.

Actualmente, un litro de gasolina de 95 octanos está en 6 bolívares, por lo que con la nueva reconversión sería Bs 0,006, mientras que la 91 sería Bs 0,001. A su vez, el ticket más económico del Metro de Caracas costaría Bs 0,004. Otros servicios como la electricidad, el agua y la telefonía fija tendrán que incrementar igualmente sus tarifas.

Para el economista Luis Oliveros, el aumento de la gasolina sería el único aspecto positivo de esta reconversión monetaria puesto que, a su criterio, la creación de nuevos billetes no atacará los problemas económicos que atraviesa el país.

“Es una pérdida de dinero importante, se está gastando dinero en nuevos billetes cuando el gobierno venezolano debería estar enfocado en atacar la hiperinflación”, explicó.

Además, considera que a partir del 4 de junio, fecha en la cual entraría en vigencia la nueva familia de billetes, está tendrá que coexistir de forma paralela con la moneda actual por mucho tiempo; ya que es probable que los nuevos billetes no estén aún listos debido a lo apresurada de esta medida. Recordó que en 2008, la conversión tuvo seis meses de antelación y aun así los billetes viejos estuvieron en vigencia un año más.

Reconversión sin sentido. Para los economistas, esta reconversión tendrá una vida muy efímera, puesto que los tres ceros volverán muy pronto. Esto debido a que el gobierno solo está utilizando esta medida como una tapadera para la situación inflacionaria que atraviesa el país. La cual llega de cara de las próximas elecciones presidenciales.

Hacer una reconversión monetaria “no tiene sentido”, aseguró el economista Asdrúbal Oliveros, si no viene acompañada con las reformas económicas adecuadas. “El problema no es quitarle ceros a la moneda, el problema es que le quitas los ceros pero no resuelves lo que causa eso”, dijo, aclarando que se debe atacar el problema inflacionario para que una reconversión sea viable.

Para el economista y disputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, el tiempo dado para la adaptación fue ya un mal arranque a nivel operacional, mientras que a nivel económico es imposible que los nuevos billetes tengan un valor adquisitivo real si no se toman las medidas adecuadas.

Escasez de billetes. Igualmente, los economistas coinciden en que la circulación de efectivo seguirá igual de complicada; sobre todo si el gobierno pretende sacar de circulación de manera inmediata el cono monetario actual, aunque esto es poco probable que suceda, dado que el gobierno no tiene los recursos para la producción de los nuevos billetes.

Asdrúbal Oliveros aseguró que su mayor preocupación es que no habrá en circulación los suficientes billetes para resolver la actual escasez del efectivo.

“No habrá mayor circulación de efectivo debido a los problemas que tiene el gobierno nacional para producir la cantidad de billetes óptima que la economía demanda en estos momentos.” aseguró Oliveros.

Contrarreloj. El período de poco menos de tres meses con el cual se presenta la entrada en vigencia del nuevo cono monetario es algo que juega en contra de la medida.

Para los expertos el tiempo es insuficiente para el proceso que conlleva.

Asdrúbal Oliveros cree que esto podría ocasionar gravísimos problemas en los sistemas de pago.

Reconversión Popular. A nivel social, aunque aún podría causar algunas confusiones, esta reconversión ya se venía viendo entre la gente común, donde era casi normal que para simplificar los montos al momento de comprar o vender algún producto se eliminaran los ceros. La gente no hablaba de millones sino de miles.

Sin embargo, es probable que el gobierno empiece una campaña institucional para informar sobre este proceso.

