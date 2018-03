Calzadilla: iremos a las elecciones cuando éstas sean limpias

El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV),Simón Calzadilla, dio las verdaderas razones por la que su partido político no estará participando en las próximas elecciones presidenciales a efectuarse el 20 de mayo.

“Nosotros consideramos que estos no son unas elecciones, las cuales no son libres y no muestran que la ciudadanía se exprese libremente”, dijo Calzadilla en Globovisión.