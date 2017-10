Calzadilla: en Venezuela no hay condiciones para un diálogo

El Secretario General de Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla (Unidad-Aragua), enfatizó que hoy en Venezuela “no hay diálogo porque no hay condiciones para el desarrollo del mismo”.

Calzadilla aseguró que “el gobierno pretende utilizarnos para tratar de bloquear las sanciones que Estados Unidos y otros países les han impuesto. Es por esto, que desde el Movimiento Progresista de Venezuela, decimos que no podemos sentarnos a dialogar con el gobierno hasta que dé señales claras o intenciones serías de querer iniciar un proceso de transición”.

En ese sentido, indicó que el Ejecutivo Nacional fue prácticamente obligado a realizar las elecciones regionales, ante la fuerte presión de calle “porque esos comicios se debieron haber realizado hace once meses, violándose de esta manera la Constitución. Pero eso no sólo queda ahí, sino que ahora vulneran la Ley de Procesos Electorales (LOPE), al no permitir las sustituciones de los candidatos”.

Ante ello, alertó que el gobierno sabe que su modelo histórico acabó y es por ello que “buscan que la Unidad y el pueblo venezolano, no participe en cualquier proceso electoral. Al pueblo le mandamos un mensaje claro: ante la trampa y el fraude del gobierno, hay que acudir a las elecciones regionales el próximo 15 de octubre”.

Simón Calzadilla resaltó que todas las encuestas arrojan que si el pueblo venezolano participa en más del 65% “pudiéramos ganar todas las gobernaciones”.

Con información de PrensaAN.