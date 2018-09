Cabezas: FMI podría sancionar a Venezuela en octubre por incumplimiento en entrega de estadísticas

Rodrigo Cabezas, economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia, asegura que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría sancionar a Venezuela, en el mes de octubre, por incumplimiento en la entrega de las estadísticas de la nación.

“Nos puede sancionar, ya dijo (el FMI) en noviembre del año pasado que daba seis meses para que (Venezuela) entregara las estadísticas, luego en el mes de marzo volvió a tomar una resolución y dio un voto de censura y nos dio seis meses más, hasta octubre, para que se entreguen las estadísticas al FMI o sino nos van a suspender el voto”.

La afirmación la hizo el experto en economía y exministro de finanzas del gobierno del expresidente Hugo Chávez, en el marco de un foro realizado por iniciativa del doctor Carlos Alaimo y de las organizaciones que preside; el Partido Centro Democrático (PCD) y la Fundación Humanismo y Progreso, con la finalidad de promover e impulsar la información y la formación política en la región y el país.

De acuerdo con Cabezas, el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene las cifras y las ha construido. “Tienen las cifras de los productos, de las balanzas de pago, las cifras de la inflación, pero no las entregan porque hay la idea de que no se conozcan cifras malas, no se conozcan cifras negativas, y al no conocerse cifras negativas, es no darle armas al enemigo”, dijo.

Es un riesgo, destaca, porque pueden sancionarnos y la sanción de sacarnos del Fondo Monetario Internacional eso si es verdad que sería inconcebible, el acabose. Desde el punto de vista económico social, sería el aislamiento total del sistema financiero global, explicó.

Entre las sanciones del FMI a Venezuela estarían: Exigibilidad inmediata de la deuda, imposibilidad de tener cuentas bancarias en ningún lugar del mundo, la banca internacional tendría que retirarse de Venezuela, el sistema internacional de tarjetas nos expulsaría, entre ellos Master Card, Visa. “Es ir a las cavernas, eso no se puede permitir y yo espero que no lo permitan”, dijo.

Maduro no podrá con el bloqueo

El catedrático, aseguró, ante unos sesenta dirigentes del Partido Centro Democrático (PCD), que descarta que el presidente de la República, Nicolás Maduro, llegue a un entendimiento con la comunidad internacional y Estados Unidos para terminar con el bloqueo económico y financiero que existe sobre Venezuela.

“La posibilidad de que el Gobierno de Maduro lo resuelva, su fragilidad política y su aislamiento de la comunidad internacional es casi cota cero que puede hacerlo. A mi de verdad, el que sancionen a los corruptos, está bien, a mi me gusta que los dejen prisioneros aquí, porque al final no pueden ir para Europa ni para ningún lado porque cualquier juez del mundo les tiene una boleta de encarcelación, pero si me preocupa el impacto social que las medidas tienen y si lo coloco como una de las que hay que resolver”.

Cabezas considera que la sanción internacional contra Venezuela “tiene un origen efectivamente político porque el país que lo dicta o la comunidad internacional que lo dicta está vigilando el tema de la calidad de la democracia que hay aquí”.

“Cuándo terminará el bloqueo, para mi, cuando la calidad de la democracia se corresponda con estandares internacionales, cuando en la pantalla donde votemos estén todos los partidos y no sólo los que ellos quieran que estén, cuando haya posibilidad de expresión democrática, que no haya perseguidos políticos, pero ese es un tema que lo resolverá la sociedad, no lo voy a resolver yo”.

Sumó que “el bloqueo es por algo, es por una decisión de la comunidad internacional y de los Estados Unidos de Norteamérica con relación a un reclamo que hacen al Gobierno de Venezuela, de estandares democráticos y de comportamiento no democrático. Yo lo planteé como un problema económico que tiene que resolverse. El Gobierno está obligado a resolverlo.. El que venga está obligado a resolverlo”, acotó.

Solución: Una política de estabilización macroeconómica sistémica

De acuerdo con el exministro de finanzas, el país necesita de una política económica de estabilización macroeconómica sistémica que aborde el problema económico de manera global: lo fiscal, monetario, cambiario, el sector externo y lo productivo.

En su opinión, cuando se elabora un programa económico, que consiste en ponerle números a la masa monetaria, al consumo, al gasto, a la inversión, a la deuda “y tienes el programa sistémico, se hace siempre diciendo que este programa va a cumplir metas, que por cierto no se han dicho en el actual programa, o en el actual intento de anuncios económicos”.

El experto enumera las metas: cuánto va a crecer la economía, la meta del Producto Interno Bruto (PIB), cuánto va a crecer la tasa de inflación y la tasa de empleo y desempleo en la economía.

“Esta sociedad requiere de un programa de estabilización macroeconómica serio, bien construido, y que fundamentalmente detenga la hiperinflación”, afirmó.

Ciclo de foros de la Fundación Humanismo y Progreso

Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático y de la Fundación Humanismo y Progreso, señaló que el ciclo de foros iniciado hoy con el economista Rodrigo Cabezas, tienen la finalidad de promover e impulsar la información y la formación política.

“Todo ciudadano independiente o del Partido Centro Democrático (PCD) tiene que saber, tener razones para promover el cambio que el país necesita y el modelo de sociedad que queremos vivir y construir. Si estamos buscando transformar este modelo, debemos saber por qué lo vamos a transformar y por quién lo vamos a transformar”, indicó.

Anunció que en las próximas actividades se sumarán el economista Douglas Romero, Jorge Sánchez Melean y Gustavo Machado, entre otros, y a la par se tratará el tema legal con expertos quienes explicarán cómo legalmente se pueden introducir cambios en el modelo político para lograr vivir en un modelo republicano, democrático, federal y descentralizado.

“Sobre todos esos aspectos es que vamos a trabajar y como vienen ahora las elecciones municipales, queremos también que los ciudadanos sepan el valor de la Cámara Municipal, el valor y la importancia de ser concejal, el rol de un concejal, su compromiso y sus deberes y derechos como concejal, y poder demostrar que una Cámara Municipal es la institución que está formada para dirigir y conducir los destinos de una ciudad y el Alcalde es tan solo un ejecutor de la misma”.