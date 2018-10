Cabello sobre rumores de su estado de salud: “Yo estoy sanito, sanito”

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desmintió la tarde de este martes 2 de octubre, los rumores que circularon en las redes sociales sobre su presunta hospitalización debido a una bacteria que tenía en el hígado.

No le hagan caso a lo que diga la derecha, aprendamos que lo que ellos dicen siempre lo dicen con una intención y en el caso de ellos, no buenas, afortunadamente yo estoy sanito, sanito, no tengo ningún tipo de problemas, me hice mis exámenes y estoy bien”, dijo Cabello.