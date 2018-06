Cabello: “No hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica”

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reafirmó este martes su lealtad al Gobierno y a la revolución bolivariana e instó a los constituyentistas a trabajar de la mano con las comunidades para presentar las nuevas leyes aprobadas.

Debemos ir a la calle en para informarle al pueblo sobre las leyes que se han aprobado. No hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica”, expresó Cabello.

Por su parte, señaló que trabajará desde la ANC sin cansancio, “no me voy a cansar ni un solo instante, el día que sienta eso, no tendré ningún complejo en decir ya yo no puedo, para darle mi lugar a un compatriota”, dijo.