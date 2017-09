Cabello: Nicolás Maduro es el convocante del diálogo no la oposición

El constituyentista Diosdado Cabello, rechazó este miércoles 13 de septiembre que los dirigentes de oposición sean los que llevan adelante la iniciativa del diálogo.

Precisó que es el jefe de estado Nicolás Maduro quien lidera el proceso de negociación.

“El presidente Maduro es en verdad el convocante (…) Ellos dicen que aquí no hay diálogo y entonces que hacen allá en República Dominicana” agregó.

El miembro de la asamblea nacional constituyente señaló que no hay un vocero en la oposición que le diga la verdad a la gente, “no hay uno solo que les hable claro, Ramos Allup les montó una trampa, están haciendo trampa…nosotros en cambio no le hacemos trampa a nadie, cuando perdemos los reconocemos, en cambio no lo hace la oposición, no nos hagamos ilusiones con esa dirigencia” expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión desde El Tigre, estado Anzoátegui.