Cabello: la AN no está calificada para destituir a los magistrados

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró este martes que la Asamblea Nacional (AN) no está calificada para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante su participación en una movilización popular en Caracas, el diputado indicó que el pueblo sigue en la calle para rechazar el supuesto Golpe de Estado perpetrado desde el Parlamento.

“La AN no está calificada para destituir a los magistrados (…) No hay una calificación del Poder Moral que le corresponde calificar la conducta de los magistrados (…) Eso no ha ocurrido hasta ahora, no ha habido ni siquiera una evaluación porque no hay un expediente”, expresó en una transmisión de Venezolana de Televisión.

Cabello reiteró que la AN está en desacato, por lo que cualquier acción legislativa carece de validez. “Aquí el único Golpe de Estado que se ha intentado ha sido contra el compañero Nicolás Maduro”, acotó.