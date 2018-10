Cabello: “El fascismo anda desatado, no quieren diálogo, quieren es sangre”

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), considera que la oposición del país “anda desatado” y “quieren sangre”.

El fascismo anda desatado, no quieren diálogo, quieren es sangre, siempre y cuando no sea la de ellos”, escribió Cabello en su cuenta Twitter.

A su criterio: “Con el diálogo quedan desarmados, no tienen argumentos, con la sangre creen que nos asustarán, la verdad: no volverán nunca más y Nosotros Venceremos”.

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), refirió el pasado viernes 12 de octubre que imperio ataca a países como Nicaragua, Cuba y Venezuela porque sus mandatarios defienden al pueblo.

“Atacan a Venezuela, Cuba y Nicaragua por tener presidentes que no se arrodillan, porque tener presidentes que defienden a su pueblo”, afirmó el dirigente oficialista durante su intervención en instalación de la I Plenaria del Congreso Indígena del Psuv.

