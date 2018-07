Cabello asegura que existen “cálculos” para revocar a diputados de la AN

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), declaró que existen los cálculos para iniciar un proceso revocatorio hacia los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

“Estamos en plena época, tenemos los cálculos hechos, faltaría la decisión política de hacerlo o no, pero ya algunos comenzaron a ponerse nerviosos (…) Según la Constitución, todos los cargos son revocables, es constitucional y políticamente correcto, lo que no es correcto es que no podamos hacer un revocatorio y queramos dar un golpe de Estado”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en rueda de prensa.