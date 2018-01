Cabello: al Gobierno le interesaba capturar a Óscar Pérez con vida

Este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el Gobierno nacional le interesaba capturar con vida al exfuncionario del Cicpc, Óscar Pérez, tras el procedimiento de seguridad en su contra, de donde salió sin vida el pasado lunes 15 de enero en una residencia de El Junquito.

“No nos alegramos por lo que ocurrió, nos da mucha tristeza. Ojalá no hubiese ocurrido. A nosotros nos interesaba capturarlo vivo, para que hablara y rindiera cuentas ante la justicia (…) Nosotros no hacemos fiesta de la muerte. Lamentablemente ellos no lo quisieron así“, aseveró Cabello durante su programa Con el Mazo Dando transmitido por Venezolana de Televisión.

Agregó que los funcionarios de seguridad del Estado que lideraron el proceso de captura contra el grupo de insurrectos, “son tan valientes que se acercaron a la casa con las manos arriba” a negociar su entrega pero “estos no accedieron”.

El también constituyente lamentó, además, las “presiones de la oposición” a través de las redes sociales que influyeron para que los “terroristas” no se entregaran a las autoridades.

“Muchas de esas decisiones tuvieron que ver con lo que uno llama bullying, ‘si te entregas te vamos a destrozar’ (…) En las redes le decían que era un showsero, que era pare del régimen; no estaban preparados para eso estos muchachos”, acotó.