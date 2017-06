Borges: sucesos en la AN reafirman declaraciones de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) , Julio Borges, afirmó que los sucesos ocurridos en el parlamento y la discusión que sostuvo con el coronel Vladimir Lugo, es la ratificación del llamado del presidente Nicolás Maduro a la lucha armada en defensa de la Revolución en caso de no mantenerse con los votos.

«Ese episodio es la demostración real de lo que horas antes el presidente Maduro dijo: “lo que no se puede con votos se puede con violencia”. Es la aplicación práctica», indicó.

En entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos, Borges expresó que el Gobierno ya ha dado suficientes muestras de que no desea escuchar al pueblo. «Aquí no importa lo que piense el pueblo, aquí lo que no logremos por la opinión, lo lograremos con la violencia».