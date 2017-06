Borges: “desconocemos contenido de cajas que ingresó GNB a la AN”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges, informó que no pudieron constatar el contenido de las cajas con presunto material electoral que ingresaron efectivos de la GNB este martes al Palacio Federal Legislativo.

“Las cajas no las pudimos constatar, los diputados fuimos a ver qué había en esas cajas y no pudimos comprobar lo que allí había”, dijo el parlamentario.

Luego del altercado entre integrantes del cuerpo castrense y un grupo de parlamentarios, donde resultaron agredidas dos diputadas, el presidente de la AN detalló que conversó con el coronel Lugo, quien está encargado del contingente dentro de las instalaciones del hemiciclo, y le señaló que “él no pudo argumentar lo que estaba pasando y cómo resolverlo” .

“Esto que sucedió hoy no nos amilana, sino que nos da más fuerza para luchar por un país democrático, vamos a seguir defendiendo el parlamento y la Constitución , no con violencia, no con tiros nos van a sacar de la Asamblea Nacional “, manifestó Borges.