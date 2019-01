Borges asegura que se “se está cayendo el Muro de Berlín de América Latina”

El expresidente de la Asamblea Nacional y representante del gobierno de Juan Guaidó ante el denominado Grupo de Lima, Julio Borges, aseguró el 30 de enero que el cambio político en Venezuela “es irreversible”.

Desde una conferencia en EEUU, afirmó que en la actualidad “cae el Muro de Berlín de América Latina”, haciendo referencia al gobierno que preside Nicolás Maduro y destacó el apoyo que varias naciones de Latinoamérica adelantan para que se restaure el hilo constitucional en el país.

Aseguró que a pesar de que no se haya evidenciado “fractura alguna” en la Fuerza Armada Nacional, no quiere decir que no exista apoyo a la oposición por parte de la institución castrense.

“La Fuerza Armada fue un pilar de la dictadura, pero ya no lo es. El propio régimen ha tenido que admitir que en el último año ha habido 7 rebeliones militares, el 99,9% de los militares rechaza a Maduro. Pero debemos entender que ellos también están secuestrados por un aparato represivo manejado por Cuba”, sostuvo de acuerdo a una nota de prensa.

Las palabras de Borges se registran horas después de que el gobernante Nicolás Maduro dijo que se aplicará “justicia” para aquellos que piensen “traicionar a la patria”, en referencia a un supuesto grupo de militares desertores que conspiran desde Colombia.

“Nadie perdona a los débiles ni a los traidores. Les pido estar alertas ante aquellos imperialistas que quieren atentar contra el Estado y mi figura como Comandante en Jefe”, señaló y después de la ratificación de lealtad de la FAN a Maduro.

Hoy está cayendo el muro de Berlín de Latinoamérica. Estamos en una conferencia en el Atlantic Council hablando de la crisis de Venezuela y de cómo esta coyuntura ha significado la unión entre América Latina y EEUU en contra de una dictadura.