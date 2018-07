Borges a Maduro: “Usted y su Gobierno fueron sancionados por dictadores y corruptos”

Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional (AN), afirmó que la comunidad internacional ha impuesto sanciones contra Nicolás Maduro, presidente de la República por considerarlo “dictador y corrupto”.

Esto lo dijo el parlamentario en respuesta al Jefe de Estado, quien lo responsabilizó de las medidas que han ejecutado Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra funcionarios del oficialismo involucrados en delitos contra la democracia, los derechos humanos y el patrimonio de la nación.

Nicolás Maduro usted y su gobierno fueron sancionados y aislados por la comunidad internacional por dictadores y corruptos. Acabaron con la legalidad y la Constitución en Venezuela; y hasta que no permita el retorno de la democracia al país, el mundo no dejará de presionar ni abandonará a los venezolanos. No busque otro culpable porque el responsable es usted, que tiene a nuestro país oprimido, destruido, endeudado y pasando hambre”, sentenció Borges, según reseña El Impulso.