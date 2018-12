Bono en petro para los pensionados: ¿Regalo o tragedia?

El Gobierno continúa con su plan de adentrar a los venezolanos en el mundo de las criptomonedas y convertirlo en el primer sistema financiero tecnológico implementado en Venezuela. Tras la creación del petro, el presidente Nicolás Maduro aseguró que podría ser utilizado en el sector turístico del país, para la compra de inmuebles y realizar transacciones internacionales, incluso el pago de aguinaldos de los trabajadores.

El último anuncio relacionado a la criptomoneda venezolana se dirigió a los pensionados. El pasado 29 de noviembre, el jefe de Estado informó, entre otras cosas, que cancelaría como forma de “regalo” un tercer mes de aguinaldos en petros para los adultos mayores, cuyo monto sería de 1.800 bolívares soberanos (0,160616 petros, calculados a partir de su valor actual ubicado en 11.206 por unidad).

Efectivamente, durante este jueves y viernes los pensionados recibieron mensajes de texto informándoles el pago del bono. En aquella oportunidad, Maduro aseveró que los beneficiaros decidirían si ahorrar las prestaciones en la criptomoneda o transferirlos a su cuenta bancaria en bolívares. La mayoría decidió recurrir a la última opción porque consideran “una locura” ahorrar en Venezuela por el fenómeno inflacionario.

Para el asesor de la comisión económica de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Helímenas Espina, en este momento solo podrían retener dinero en sus cuentas las personas pudientes.

¿Cómo le pides a un ciudadano que gana sueldo mínimo ahorrar en petro o en oro? Me parece incoherente que manden a ahorrar al ciudadano cuando muchos tienen la lacena vacía porque no tienen qué comer. Eso es no darse cuenta de que estamos viviendo una grave situación económica y una desesperante hiperinflación, expresó.

Consideró que este bono solo podría ser un regalo “si en Venezuela disfrutáramos de un Estado fuerte“. Espina manifestó estar a favor de la inversión privada, pero aseveró que es imposible tener una buena relación con el empresariado mientras el Gobierno no ataque la especulación.

Mientras esto no sea atendido, no es un regalo sino una tragedia porque la gente no puede ir a comprar con lo que aparentemente le están dando. Deben poner orden y hacer cumplir las leyes, no se cumplen los precios acordados (…) No hago nada con que me regalen esto para pasar las navidades si un kilo de arroz ronda los Bs. S 1.000“, resaltó.

Sin aceptación internacional

El economista criticó que el Ejecutivo no se haya tomado el tiempo de brindar a los venezolanos la alfabetización tecnológica necesaria para entender el mundo de las criptomonedas y conocer las bondades del mundo digital en el ámbito económico. Agregó que es una “situación complicada” para los ciudadanos que les cancelen dinero de esta forma y no sepan cómo ni cuándo usarlo.

Además, cuestionó que el petro “no tenga aceptación internacional” y, por ende, no sea aceptado para operaciones en el exterior. “Si verdaderamente el petro fuera aceptado en el mundo sería una bendición porque puedo cambiarlo en otras monedas y comprar bienes y servicios. No hago nada con que me depositen petros si no los voy a poder usar“.

Espina comentó que el Estado debería crear casas de cambio para que los interesados en comprar u ahorrar en la criptomoneda venezolana puedan cambiarla por otras divisas en curso.

Esto se convierte en una tragedia para el venezolano le pagan en petro pero no tiene cómo cambiarlo (…) La banca pública y privada debería adaptarse también. El Gobierno, a través de la Sudeban y del Banco Central, debe poner mano dura a la banca para que termine de crear la plataforma de última tecnología de encriptación a través del código QR para que la gente pueda de forma rápida tener su dentro en sus cuentas, explicó el experto.

Plan de ahorro

Con su nueva propuesta para la cancelación del bono navideño, Maduro reiteró su invitación a los trabajadores a participar en el plan de ahorro o invertir en la criptomoneda venezolana.

El economista y asesor de la ANC comentó que con el dinero cancelado por el tercer mes de aguinaldo, el Gobierno les dio la opción a los adultos mayores de ahorrarlo y podrían ser amortizados en cuatro fracciones: el 6 de marzo, 4 de junio, 2 de septiembre y 6 de diciembre de 2019.

El dinero se pasará del Sistema Patria al WalletPetro (billetera petro) de forma automática. Sería el primer pago para marzo (…) No tiene ningún sentido que los paguen ahora si eso se hará efectivo el otro año. Ellos (pensionados) están peleando porque no quieren que le paguen en petro, sino en bolívares. No tienen una casa de cambio para cambiarlos” precisó Espina.

Indicó que para realizar el proceso es necesario registrar la billetera creada en la página www.petro.gob.ve para que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip) autorice la validación de la cuenta y verifique que quien abre el Wallet no sea un robot.

El experto señaló que las medidas de seguridad para ingresar al sistema han aumentado y consideró que con ello el Gobierno busca darle un “carácter burocrático” a la inscripción.