Bolsa del CLAP llegó a tres de cada 10 familias

Pese a que consejos comunales ya tienen en sus manos los datos socioeconómicos de la población, las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que prometió el Gobierno siguen sin llegar con frecuencia a las comunidades.

En un acto en el estado Vargas el pasado 3 del abril, el presidente Nicolás Maduro presentó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que se encargarían de comercializar y distribuir alimentos, medicinas y artículos de higiene personal casa por casa cada 15 días. Cuatro meses después el resultado no es el prometido.

Ana María Osorio, gerente de investigación y análisis de la Fundación Zulia Productivo, lideró un estudio de campo de los CLAP en Maracaibo y San Francisco, entre julio y agosto, en donde se pudo constatar que 94,8 % de la población se encuentra en desacuerdo con el programa y solo el 31,33 % ha recibido los productos, quedando el 68,66 % fuera del programa.

“Los CLAP no pueden ser calificados como un programa social porque se convirtieron en un chantaje político y moral. Su alcance no llega ni al 35 % de los habitantes. Hay gente que ha sido censada, ha pagado las planillas y aun no han recibido las bolsas”, explicó Osorio, quien refirió que el sondeo se realizó entre 750 personas, con características heterogéneas. El estudio se realizó entre el 30 de junio y el 15 de agosto.

La investigadora destacó que el problema de fondo no es la distribución de la comida sino la producción y la destrucción del aparato productivo nacional. Vecinos de sectores como “La Victoria”, “Las Amelias”, “Panamericano”, “Santa María”, “Silvestre Manzanilla”, “Los Altos” y “Los Mangos”, entre otros, avalan lo expuesto por Osorio y denuncian que tras cuatro meses de su creación no han recibido las bolsas.

Pompilio Medina, vecino de “Las Amelias”, refirió: “Hace tres semanas nos pidieron, los del CLAP, un dinero porque supuestamente esa semana iban a entregar las fulanas bolsas, pero ya pasaron más de 15 días y no ha llegado nada”.

Productos más caros

Los testimonios de usuarios revelan que los precios que marcan los productos no concuerdan con el monto total que deben pagar. En algunos casos, los usuarios tuvieron que desembolsillar el doble del costo.

En el sector “Los Dulces”, la bolsa llegó más cara y con menos productos. Carolina García (nombre ficticio ) pagó Bs 4.800 por una mayonesa Diana, un paquete de arroz, dos kilos de azúcar, un litro de aceite y un kilo de harina de maíz. Seis productos en total. Desde 1.000 hasta 9.000 bolívares es el precio que han pagado por una bolsa de comida. “Si no se tiene el dinero completo estipulado como valor de la bolsa, no se puede optar a ésta. De no estar la cabeza de familia entrevistada, no se le vende la bolsa a nadie más, por más que resida en la vivienda”.

“Una señora que se declaraba chavista criticaba que la bolsa tiene un contenido de Bs. 1.800 y la venden en Bs. 2.200 y los organizadores decían que cobran el agua y traslado, se supone que es un servicio que ofrece el Gobierno, los costos deberían estar establecidos para evitar la especulación (…) No hay auditoria ni interna ni externa ¿a dónde van los recursos si los alimentos son pagados?”, acotó.

Osorio aseveró que con la venta de las bolsas el Gobierno está quebrantando la capacidad del ciudadano de elegir lo que quiere comer. En algunos sectores pueden llegar pollo y carne mientras que otros se quedan en la espera de esos productos pues no hay capacidad de abastecimiento.

Leomary Olivares, habitante de “La Chamarreta” denunció la falta de comunicación de los Consejos Comunales sobre el proceso. “Pasan a última hora diciendo que llegaron las bolsas y cuánto valen, y si no tienes el dinero pierdes la oportunidad de adquirir los productos que son un derecho para cada hogar”, sentenció.