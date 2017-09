Beatriz Adrián: “Está pasando hambre la información”

Se hizo famosa en 2009. Logró develar la excesiva cantidad de millones de bolívares que ganaban los diputados de la Asamblea Nacional, y desde entonces, ha luchado en contra de las múltiples mordazas que han querido callarla.

Los tres medios que la han contratado, uno detrás de otro, los cerraron. El Circuito Nacional Belfort cerró en 2009 por órdenes de Hugo Chávez. El 13 de febrero de 2014, como regalo anticipado a su amor por la verdad, renunció a Globovisión, luego de 16 años trabajando allí, tras denunciar censuras cuando pretendía transmitir protestas que se presentaban en Caracas: La jefa de información del canal no se lo permitió, acusó.

Hoy, a sus 43 años, Beatriz Adrián revive la ingrata experiencia de la censura. Caracol Televisión, su actual plataforma laboral, se excluyó de las cableras venezolanas. Ante esto, Adrián se quita el chaleco antibalas, la máscara antigas y habla sin rodeos sobre su experiencia.

—¿Cómo es hacer periodismo en Venezuela?

—Es como trabajar con una camisa de fuerza puesta. Se necesita mucha cautela. Sin querer, se tiene miedo. Recibes amenazas o eres víctima de agresión física. Hay que tener mucho cuidado cuando sacas el micrófono del medio que representas, porque los canales del Estado han creado una matriz de opinión en ciertos sectores de la sociedad, y cuando te ven, simplemente te atacan.

—En 2009 dijiste “En la cuarta, en la quinta, y hasta en la sexta república los periodistas tendremos nuestros espacios” ¿Crees lo mismo hoy?

—Los espacios se han cerrado, y hemos tenido que ir adecuándonos a unos más pequeños. Los medios digitales son las ventanas que nos permiten ver lo que los medios nacionales no muestran, no por maldad o porque no quieran decirlo, sino por la autocensura que Conatel provoca. Periscope, Facebook Live o Instagram son las plataformas que utilizan los colegas para dar a conocer la información, simplemente porque hay esa necesidad de trascender las limitaciones que los medios tradicionales imponen.

—En 2014, calificaste de grave la situación de los medios de comunicación en Venezuela ¿Qué calificativo le confieres hoy al tema?

—Sigue siendo grave, con la atenuante de que no quedan medios nacionales que puedan hablar de lo que sucede en el país. En 2014 quizás la situación no arropaba a todos los medios pero hoy definitivamente sí. Los periodistas no tenemos acceso a las fuentes oficiales. La situación es tan grave, que hemos llegado al vergonzoso punto de que te seleccionan para recibir una credencial que te permita cubrir unas elecciones, sortean tu participación para poder preguntar en una rueda de prensa.

—¿Está en crisis el periodismo en Venezuela?

—¡Estamos en crisis de todo! Los periodistas también están pasando hambre, los periodistas no consiguen medicina. Lo peor es que la información está pasando hambre en Venezuela.

—En medio de la tormentosa crisis ¿Son los medios internaciones la tabla de salvación para los periodistas?

—No solo para los periodistas, es todo un país que se ha agarrado de esos medios para mantenerse informados. Cada vez que quitan una de esas tablitas de salvación, la gente sale a navegar en las redes, que por cierto, cada vez es más difícil el flujo informativo, porque el Gobierno con su afán de ocultar lo que ya todos sabemos, regula inclusive la velocidad del Internet o la hora en que puedas acceder.

—¿Te sientes un blanco del Gobierno?

—No, Beatriz Adrián no es un blanco. Aquí lo que está en el ojo del huracán es transmitir información. El Gobierno pudiese atacarme a mí, pero su verdadero objetivo es el hecho de dar información a través de un medio internacional.

No es un asunto personal, es un ataque para evitar que la información salga. No importa el nombre. Quien transmita información que incomode al Gobierno y muestre lo que ellos quieren ocultar, está en riesgo.

—¿Vale la pena ese riesgo?

—En Venezuela todo implica un riesgo, haya no haya bomba lacrimógena. El periodista debe ir midiendo esos riesgos para llevar la información, no se puede hacer periodismo desde la oficina. Hay que salir a la calle a ver que está pasando. Y sí, vale la pena, ten por seguro que si se vuelven a presentar protestas: Allí estaré, pero sabiendo cuales son mis límites, porque también soy ser humano.

—¿Qué camino deben tomar los periodistas?

—Hay que seguir haciendo el trabajo. Yo estoy dispuesta a seguir metiéndole el pecho a la profesión que elegí, y todos los periodistas deben seguir haciéndolo, porque no es un trabajo más, es un compromiso con la sociedad, somos la voz de los ciudadanos que claman un cambio. ¿Cómo? Bueno, hay que ser muy creativos. Hemos visto el bus TV, mensajes de voz con los titulares del día, cadenas de Whatsapp, boca a boca, mensajes de texto. Hay que apostar a la creatividad, es lo que está por venir, y no nos podemos cerrar las posibilidades. Si tenemos que volver a los tiempos donde se repartían panfletos para difundir la información, hay que hacerlo. De mi parte, como sea que tenga que informar, lo haré.

—¿Qué le espera a los medios de comunicación en Venezuela?

—El Miss Earth Venezuela, definitivamente. Les espera producir concursos de belleza, o cualquier otra cosa, menos informar. Claro, a menos que se sometan a medidas como las que aplicaron a CNN, RCN, Caracol, NTN24. En resumen, nos espera el encierro, el aislamiento.