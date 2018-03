Banca pública laborara los días 26, 27 y 28 de marzo

La banca pública atenderá a sus clientes en horario habitual los días 26, 27 y 28 de marzo, según lo expresa el decreto que declara esas fechas como no laborables para la administración pública.

“Se exceptúa de la aplicación de este Decreto, al personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Banca Pública”, señala el decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 41.366.

Agrega que “las máximas autoridades de los organismos indicados en este artículo, atendiendo a la naturaleza de las actividades bajo su regulación, podrán dictar normas especiales de implementación de lo dispuesto en este Decreto respecto de los trabajadores a su cargo, garantizando en todo caso la continuidad del proceso de recaudación tributaria, del levantamiento y disponibilidad de datos estadísticos económicos y la prestación de los servicios bancarios”.

El anuncio del día no laborable previo a al feriado de Semana Santa, no aplica para todas las actividades realizadas en el país, por lo cual el sector bancario laborará con total normalidad. Los días jueves 29 y viernes 30, las entidades financieras no trabajarán.