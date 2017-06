Bachaqueros aumentan los productos sin piedad

“Una verdadera anarquía es el elemento de la destrucción de todo lo posible, levanta esta su gloriosa cabeza cual nueva creadora del mundo”, expresaba Novalis. Es así, vivimos en un nuevo mundo donde se juega con el hambre, donde se comercializa con la necesidad. Los bachaqueros en Maracaibo, sin misericordia, venden un paquete de harina Pan en Bs. 10.500, el arroz en Bs. 9.000, la pasta en Bs. 8.000, el azúcar en Bs. 8.500 y un litro de aceite en Bs. 15.000.

José Garcés, un jubilado de la alcaldía de Maracaibo, cuenta que los bachaqueros están aumentando los precios día tras día. “No puedo llevar el sustento suficiente a mi casa, esto tiene que parar”.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no están llegando a la población. Dirigentes vinculados al oficialismo, que prefirieron no develar su identidad, confesaron que por las manifestaciones de la oposición no han llegado las cajas del CLAP. “Nosotros estamos resteados con la revolución pero debemos decir que al parecer no hay alimentos porque las cajas tienen muchos meses sin llegar, las guarimbas pueden impedir pero la información que tenemos es que no hay alimentos”, dijo un dirigente comunal que pidió el anonimato.

En la última edición de la revista de los CLAP, no hay reportes de lo que han distribuido. Solo enfatizan los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente. “Los CLAP, ante la guerra oligárquica imperial, con la Constituyente para avanzar”, reseñan.