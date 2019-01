Aveledo: “A Guaidó hay que pedirle caminos políticos y no milagros”

Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, ofreció apoyar al actual presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó y también instó a “tener cuidado con las presiones, para que no se precipite y actúe”.

En entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio, señaló que así como para la sociedad es malo que la dirigencia política no cambie nunca, “que no se renueve”, también es negativa la alusión del “político desechable”, que se descarta constantemente.

Aseguró que si el pueblo ve a los líderes políticos como salvadores, “entonces viene una tremenda decepción”. “Cuando queremos ayudar a Guaidó no es que le exijamos milagros, ayudemos en la fortaleza de la institución, que se le pidan caminos políticos y no milagros, porque si no, esta moda pasa y lo consume, entonces mañana desecharemos a Guaidó”