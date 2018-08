Así se pronunció TSJ en exilio sobre implicación de Capriles en caso Odebretch [+Videos]

La fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida en agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no acusó al exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, en delitos relacionados con el caso Odebretch. Así lo dieron a conocer, a través de videos, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Como funcionarios públicos, informamos que en el curso del juicio, la Fiscal General de la República no señaló al ciudadano Henrique Capriles Radonski en los delitos cometidos por Nicolás Maduro Moros”, así comienza uno de los videos.

Aseveraron que en un órgano de prueba, ofertado por el Ministerio Público y recibido por el Tribunal, se le menciona, lo que los obliga, conforme al artículo 269, numeral segundo, del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar la averiguación fiscal a quien le corresponde por ley determinar como órgano competente, autónomo e independiente la investigación pertinente (a Ortega).

Afirmaron que de lo señalado por Ortega Díaz y que surge de las pruebas incorporadas al expediente, es que personas como Maximillien Sánchez Arveláez, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Jorge Rodríguez Gómez, Elías Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Álex Mara, Jorge Giordani, Nelson Merentes, general Rodolfo Clemente Marco Torres, general Juan de Jesús García Toussaint, Haiman El Troudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Suárez, Fernando Magliaccio, Cristóbal Jiménez, José Khan, entre otros, se desprenden suficientes elementos que hacen presumir en la participación de un hecho punible, “por el cual ha sido juzgado Nicolás Maduro Moros”.

Recalcaron que por ese motivo (Maduro) debe ser objeto de investigación por parte del órgano competente, el Ministerio Público, “a cargo de la doctora Luisa Ortega Díaz, a los fines de determinar si existen o no elementos para imputar, no obstante ello no indica que se esté juzgando anticipadamente a tales personas”.

Los magistrados señalaron que se ha ordenado a los componentes de la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de la Policía Nacional procedan a la detención de Maduro, “y lo pongan a la orden de este tribunal”.

EN VIDEO | Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se pronuncia ante la polémica por la presunta implicación de Henrique Capriles Radonskli en el caso de corrupción de #Odebrecht y la sentencia de Nicolás Maduro Moros. pic.twitter.com/vwRUIAkN7d — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 27 de agosto de 2018