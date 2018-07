Arreaza pide a la UE dejar la “política intervencionista” contra Venezuela

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, pidió a la Unión Europea (UE) dejar de lado la política de intervención en los asuntos de Venezuela y sumarse a un diálogo constructivo con América Latina y el Caribe.

“Le hemos pedido a la UE que tenga una aproximación distinta, no puede erigirse el Consejo de la UE en tribunal porque no lo es, no tiene competencia para ello. Esas llamadas sanciones, cuando usted ve la motivación, no soportarían ningún tipo de análisis preliminar jurídico”, señaló en una entrevista concedida a la AFP y que fue citada en una nota de prensa.

El canciller se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde se desarrolla la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea (Celac-UE), donde ha pedido relaciones de respeto y cooperación constructiva entre ambos bloques.