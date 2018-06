Arreaza a Pompeo: ningún imperio pondrá un pie en territorio venezolano

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, respondió este lunes a las declaraciones ofrecidas por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien pidió la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Somos una nación independiente y ningún imperio pondrá un pie en territorio venezolano. Es mucho descaro venir aquí y hablar de faltas, aquí ningún Gobierno tiene autoridad moral para reconocer o no nuestro Gobierno, ustedes están violando permanentemente la Carta de las Naciones Unidas y la OEA (…) No nos importa si EE.UU. reconoce o no al presidente de Venezuela”, refirió Arreaza.

Tildó de “inmoral” al presidente estadounidense Donald Trump porque, a su juicio, la crisis humanitaria “de la que ustedes hablan” ha sido generada por las sanciones económicas que han impuesto a Venezuela.

“La crisis humanitaria de la que hablan la está generando Estados Unidos, quien mantiene un golpe continuado desde hace más de 20 años contra Venezuela (…) La agresión contra Venezuela es brutal, es económica, es financiera, es comercial, es política, es mediática. Somos una nación libre y soberana, ningún imperio impedirá que el pueblo venezolano cumpla con su voluntad y con su destino de libertad”, expresó Arreaza.

Mike Pompeo solicitó la salida “inmediata” de Venezuela de la OEA.

“Solicitamos suspender a Venezuela de la organización hasta que se hagan elecciones libres. Hacemos un llamado a las naciones de la OEA para que hagan esto hoy mismo”, manifestó durante su intervención en la 70ª Asamblea General del organismo.

Aseguró que EE.UU. mantendrá las políticas implementadas hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Si bien vemos con beneplácito la liberación de presos políticos, nuestra política hacia Venezuela se mantiene intacta. Promovemos que sigan las sanciones y el aislamiento por el bien de la región y del mundo”, dijo.