Arreaza: ataques contra Nicaragua y Venezuela son “signos de desesperación”

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, enfatizó este jueves que los ataques de los ejes imperiales contra Nicaragua y Venezuela son “signos de desesperación”, por perder el control en el continente.

“Son signos de desespero, estamos ganando porque se están desesperando”, expresó Arreaza desde la Avenida Bolívar-Chávez de Nicaragua.

El canciller “pidió disculpas” a los mandatarios que votaron este miércoles por una resolución contra la situación en Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a que “esos gobiernos subordinados a los ejes imperiales, no representan a los pueblos latinoamericanos y del Caribe“.

Indicó que las manifestaciones “violentas” en Nicaragua, que arrancaron en abril de este año y ha dejado saldo de 242 muertos, repiten las acciones de la oposición venezolana en el año 2014 y en 2017.

“Los mismos patrones, manual, armas, el mismo modus operandi, los mismos lemas, el mismo simbolismo, los mismos medios de comunicación, todo y los gobiernos del mundo, no solo en Washington, sino gobiernos de la región, sino gobiernos de otra, reaccionan no para condenar la violencia golpista de la oposición, de la derecha, sino para condenar a los gobiernos que quieren mantener la paz y el orden por la vía constitucional“, recalcó el canciller.

Arreaza instó a la unidad entre los nicaragüenses para poder hacerle frente a esta situación. “Si mantenemos la unidad, nosotros siempre venceremos”, dijo.