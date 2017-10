Arocha ratificó rechazo a la ANC por parte de las universidades autónomas

La presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), Cecilia García Arocha, reiteró la posición de rechazo por parte de las universidades autónomas del país frente a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), repudiando las declaraciones del ministro del para Educación Universitaria, Hugbel Roa, donde aseguró que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) se “subordina” al órgano popular.

“Nunca estuvimos de acuerdo con el acta del CNU (…) Nosotros desde AVERU ratificamos al país de nuestra posición frente a la ANC aclarando que no actuamos como partido político”, dijo Arocha entrevistada en el programa Diálogo Con… transmitido por Televen.

Asimismo, la también rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció la crisis presupuestaria que vive una de las principales casas de estudio del país. Agregó que las autoridades del recinto universitario, solicitaron ante el CNU la cantidad de un billón de bolívares pero no se les fueron asignados por completo.

“Nos asignan la sexta parte, es decir, 236 mil millones de bolívares, pero nos mandan a equilibrar y solo alcanza para pagar seis meses de sueldo (…) ¿Qué queda para funcionar, para los gastos internos de la universidad?”, se preguntó.

Arocha vio con preocupación la notable deserción de estudiantes y profesores en las casas de estudio, sin embargo, indicó que no tiene certeza de la razón de ello. “Pedí información oficial pero, hasta que no la entreguen, no podemos generalizar sobre el tema de la gran deserción en las universidades porque no lo sé. El que tiene que dar las respuestas es el Gobierno”, dijo.

La rectora de la UCV se declaró “no abstencionista” y, a pesar de que no llamó al pueblo a votar, refirió que es muy importante que lo haga. “Yo no llamo a votar, eso le corresponde a los partidos políticos y a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pero jamás he sido abstencionista (…) El voto es el único camino que conozco para lograr el cambio“, señaló