Aristóbulo Istúriz: fracaso de AN estimuló el proceso de la ANC

El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y exministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, declaró que parte de lo que llevó a la convocatoria de la ANC fue el fracaso de la Asamblea Nacional (AN), lo cual impulso a sectores de la oposición a «activarse».

«El fracaso de ellos con la Asamblea Nacional. Fracaso rotundo, contundente. Esas cosas son las que han estimulado que ellos puedan activarse. El fracaso de la Asamblea tiene su papel en esto proceso», comentó.

Afirmó que la ANC se ejecutará de cualquier forma, estén o no de acuerdo los diputados de la oposición. «Ellos están pegados contra la pared porque la Constituyente va y punto. Ellos no quisieron ser parte de la democracia, no se inscriben, y después viene las elecciones, si no se escriben es su problema», concluyó.