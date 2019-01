APEX denuncia que no recibieron acreditaciones para juramentación de Maduro

La Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX) denunció este martes que diversos medios internacionales no recibieron las acreditaciones necesarias para realizar la cobertura de la juramentación de Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para un nuevo mandato presidencial.

Varios medios internacionales sin poder acreditar a sus corresponsales para cubrir investidura de Maduro el 10 de enero”, publicó APEX en Twitter.

Comentaron que luego de exigir explicaciones por la no entrega de la documentación, los funcionarios responsables alegaron que los correos electrónicos con las solicitudes no fueron recibidos, razón por la cual no habían sido procesadas.

Funcionarios alegan que los correos con las solicitudes no llegaron, que es tarde para remediar el asunto, que la rigidez de Casa Militar, etc”, agregaron.