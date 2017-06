Angarita: con la ANC habrá destitución de poderes si funcionarios violan los derechos

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Valentín Angarita, aseguró que durante el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna se evaluará allanar la inmunidad parlamentaria y la disolución de poderes “si se considera que los funcionarios de cargos públicos están violando los derechos de los demás para ejercer su función, serán destituidos”.

Explicó que la convocatoria a ANC no fue consultada al pueblo porque no está establecido en la Constitución. “Cuando el presidente Hugo Chávez hizo la reforma de 1999, él cumplió con el artículo 4 de la Constitución de 1961, donde establecía que debía hacerse un referendo consultivo pero en la actual eso no se establece (…) Aceptamos toda crítica pero debemos hacer cumplir la Constitución”, dijo durante una entrevista en Primera Página transmitido por Globovisión.

Angarita opinó que la apreciación del Papa Francisco en la carta que llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA) “no concuerda con la realidad venezolana (…) La Santa Sede tiene un percepción equivocada de la situación venezolana porque aquí para nada se está violando la democracia”.

Asimismo, refirió sobre el caso de David Vallenilla, el joven de 22 años asesinado la tarde de ayer en la bese militar La Carlota por un efectivo de la Fuerza Armada, que se están haciendo las investigaciones del hecho. “No es política de Estado que disparen contra manifestantes, son conductas individuales que son repudiadas y serán penadas por la justicia militar”, indicó Angarita.