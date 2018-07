AN aprobó acuerdo en rechazo a la crisis eléctrica del Zulia

Aprobando el acuerdo en rechazo a la crisis eléctrica en el Zulia, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, aseguró este martes que el Parlamento se encargará de informar y explicar a todos los venezolanos esta grave situación que ha afectado a los zulianos durante los últimos meses y las consecuencias que este problema podría causar en el desarrollo económico del país.

“Explicaremos a Venezuela, desde el Zulia, lo que está pasando y lo que puede ocurrir en todo el país. Queremos ayudar a crear conciencia de lo que ocurre en el Zulia y enviar un mensaje sobre la respuesta frente a la grave crisis humanitaria del país”, dijo Barboza durante su intervención en la sesión ordinaria de la AN.

La diputada Nora Bracho dio inicio al debate sobre la crisis eléctrica en la región. Mostró imágenes de una “turbina canibalizada“, que no está funcionando y tratan de reparar.

“Ni (Luis) Motta Domínguez, Néstor Reverol y el gobernador (Omar Prieto) viven bajo un techo de zinc y una sensación térmica de 43°. No tenemos en el Zulia ni agua, gasolina, no funcionan los cajeros electrónicos y no contamos con Internet”, expuso Bracho.

Por su parte, el parlamentario Juan Velazco advirtió las constantes fallas eléctricas en la región.

“La crisis eléctrica en el Zulia es irreversible (…) Las termoeléctricas del Zulia están destruidas, algunas en cero megavatios de generación. Maracaibo está dependiendo ahora del Sistema Interconectado de Guri. Requerimos 2000 MW y recibimos sólo 1.200 MW (…) Motta Domínguez y el régimen le mienten al pueblo”, aseveró Velazco.

El diputado Enrique Márquez manifestó que Venezuela necesita un nuevo modelo de gestión.

“La AN debe luchar por la descentralización de las empresas del país para levantar todos los servicios. El Gobierno no tiene visión gerencial“, dijo.