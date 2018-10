Alvarado: presupuesto es írrito, ilegítimo y sin ninguna validez

El miembro de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, calificó el Presupuesto de la Nación para 2019, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de “írrito, ilegítimo y no tiene ninguna validez“.

Destacó que los integrantes del Parlamento ven con preocupación que nuevamente el Ejecutivo no haya presentado ante el órgano legislativo este proyecto de 1 billón 529 mil 780 millones de bolívares soberanos, tal como lo establece la Constitución.

“Por tercer año consecutivo no va a tener presupuesto y las consecuencias saltan a la vista de este gran desorden fiscal, institucional e ilegal (…) Venezuela acumula en este momento una hiperinflación de BsS 500 mil % interanual, una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 40 puntos desde que no se presenta el presupuesto”, advirtió en entrevista a Unión Radio.

El economista comentó que prescindir de la aprobación del presupuesto por parte de la AN profundizará aún más la crisis porque “al no existir un endeudamiento reconocido por el pueblo, ni por un Gobierno futuro, no es de exigible cumplimiento lo que limita las posibilidades de endeudamiento”.