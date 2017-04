Allup: “El Gobierno sabe que cuando haga elecciones las perderá de calle”

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Henri Ramos Allup, expresó la noche de este martes que el Gobierno nacional se niega a hacer elecciones generales porque no quiere reconocer que ya no cuenta con el apoyo de la gente.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el parlamentario hizo referencia al incidente que protagonizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando participaba en un desfile militar en la ciudad de Sán Félix.

Allup manifestó que el “Gobierno sabe que cuando se hagan elecciones las perderá de calle y por eso se niega a desnudar su precaria falta de apoyo“.

Asimismo, dijo que el “recibimiento” que le hizo el pueblo de San Félix a Maduro y a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivarian (FANB), dejaron pálido al “homenaje” que le hicieron en Villa Rosa.

A su juicio, el pueblo quiere alimentar al jefe de Estado por lo que le tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás.

Gobierno sabe que cuando se hagan elecciones las perderá de calle y por eso se niega a desnudar su precaria falta de apoyo. pic.twitter.com/hWVVj4EJuI — Henry Ramos Allup (@hramosallup) 12 de abril de 2017

Epa Nicolás, ¿fuiste a hacer mercado en San Félix? En el video se ve que te tiran huevos y demás.Te corretearon a ti y a la gloriosa fanb — Henry Ramos Allup (@hramosallup) 12 de abril de 2017

El “recibimiento” q le hizo el pueblo de San Félix a Maduro y a las gloriosas fanb dejaron pálido al “homenaje” q le hicieron en Villa Rosa pic.twitter.com/lq1PbXI8FN — Henry Ramos Allup (@hramosallup) 12 de abril de 2017