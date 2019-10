Advierten que fallas eléctricas inciden en producción agrícola

El presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, Saúl López, comentó que las fallas en el servicio eléctrico y la escasez de combustible en el interior del país, inciden en la producción agrícola.

«Los ferieros de Los Andes, por problemas de combustible, no van a poder trasladar gran parte de los productos la semana que viene; no porque no quieran, sino que nadie va a querer un producto perecedero (…) lamentablemente las condiciones impiden que se traiga la producción al mercado de Coche», dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, López señaló que si el gobierno no atiende las demandas del sector, estas medidas se pudiesen agudizar.