AD logra validar, PJ reparará el 3 y 4-F

Primero Justicia (PJ) no pudo validar e irá al proceso de reparación y Acción Democrática (AD) asegura que se consolidó en 19 estados del país. La dirección nacional de PJ informó, el domingo, que no logró registrar el 0,5 % del padrón electoral debido a “las trabas del régimen” y exhortó a quienes no pudieron realizar el proceso este fin de semana a acudir los días 3 y 4 de febrero para ejercer su derecho.

Los dirigentes agradecieron a través de un comunicado a las personas que acudieron el sábado y domingo a registrar su firma y huella como militante de PJ, luego de que la tolda aurinegra decidiera presentar su tarjeta ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de invalidar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido.

Sostuvieron que la falta de tiempo no permitió un despliegue de infraestructura para el proceso, lo que originó lentitud en la jornada, sin embargo, señalaron que “la respuesta del pueblo fue extraordinaria”.

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, aseguró que su partido habría logrado validar en 19 estados del país.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las organizaciones políticas debían validarse en al menos 12 estados para continuar vigente como partidos. “Logramos validar en Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Trujillo, Táchira, Delta Amacuro, Vargas, Carabobo y Yaracuy”, dijo el expresidente de la Asamblea Nacional. “Agradecemos a los ciudadanos que validaron, muchos de ellos no eran militantes de AD”.