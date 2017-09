Ocariz: elecciones regionales no cambiarán el país

Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre y candidato electo a la gobernación de Miranda, considera que estas elecciones regionales serán atípicas.

“El Gobierno quiere que nos rindamos y debemos ser promotores de la lucha por continuar y que a pesar de las dificultades estamos muy cerca de lograr la libertad”, expuso en declaraciones a Unión Radio.

El mandatario municipal insistió en que no hay que generar expectativas falsas. “Estas elecciones no van a cambia al país. Son solo un paso más para cambiar el país, pero no es el definitivo y en esa tónica será nuestra campaña, diciendo las verdades, escuchando a la gente y dándole esperanzas para seguir luchando”, añadió.