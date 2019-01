19 gobernadores ratificaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Gobernadores de 19 estados del país extendieron este jueves un llamado a la paz, al respeto a la democracia y a la soberanía de Venezuela, y rechazaron los actos violentos propiciados por manifestantes.

Las autoridades regionales realizaron un comunicado leído por el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, desde el Parque Simón Bolívar, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, este de Caracas, donde ratificaron a Nicolás Maduro Moros, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo que reiteran su compromiso y apego a la Constitución.

“Nuestra convocatoria a la gran familia venezolana, a la gran familia latinoamericana, a los que amamos a esta patria es a unirnos, es a abrazarnos, no a la guarimba, no a la violencia, no a la malcriadez, no a la ruptura de las reglas del juego, por el contrario, llamamos a la racionalidad”, expresó Rodríguez en transmisión por VTV.

En ese sentido, exhortó al pueblo venezolano a continuar trabajando por la paz, la estabilidad de la nación, y para que haya más democracia protagónica y participativa.