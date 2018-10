Verdades y Rumores…Y Omar Prieto empareja la guerra

GUERRA (I). La confrontación en el oficialismo del Zulia continúa a toda marcha. No cesa el enfrentamiento ente Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas. Uno decidió lanzarse a la calle. El otro permanece en las sombras tratando de propinar la estocada final. Uno quiere relanzarse ante la opinión pública. El otro, fiel a su estilo, juega “agachao”. Iniciemos esta nueva etapa de la historia con Omar Prieto. A mi modo muy personal de ver los hechos, el Gobernador está emparejando la guerra o por lo menos lo hace a nivel de la opinión pública ¿Por qué? Porque está trabajando arduamente para revertir la matriz negativa de su gestión. A su favor juega que la crisis eléctrica parece haber llegado a su fin o por lo menos hay una tregua en los apagones. Ese trabajo tiene dos frentes que atacar. El más importante de todos es el frente interno en el cual Omar Prieto tiene su imagen muy desgastada porque los oficialistas sienten ¿o sentían? que su gestión no abordó los problemas ¿Por qué es el más importante? Porque recordemos que los gobernantes rojos actúan privilegiando a sus seguidores y castigando a los opositores. Y además la dirigencia y militancia del PSUV es la base política de sostén que ellos necesitan. Pero adicionalmente está trabajando para mejorar la percepción negativa de los no oficialistas que con mucha razón tienen un alto rechazo hacia su labor en la Gobernación del Zulia ¿Qué está haciendo Omar Prieto? Le imprimió a su gestión el dinamismo que nunca había tenido. Poco estaba en la calle. Muy poco tenía contacto con los zulianos. Había escasas obras que mostrar. Tal como lo presagiamos en VyR, cuando se le acabó la comida, el aceite y los cauchos decomisados; su trabajo cayó en un limbo. No se sentía su presencia y actuación como Gobernador. Eso parece que comienza a cambiar. Aún es prematuro para medir el efecto de su conducta actual ante la opinión pública, pero ahora se palpa un mandatario en la calle. En relación con esto hay dos hechos claves. El primero el haber logrado apaciguar la crisis eléctrica que por nueve meses atormentó la vida de los habitantes de la Costa Occidental del Lago de Maracaibo. Eso le ocasionó un desgaste grave a su imagen. A pesar de no ser su competencia directa, asumió el problema y sus consecuencias. Ahora comienza a recoger los frutos de las soluciones. Menos apagones, menos impacto en su imagen; a pesar que el control de la crisis eléctrica la tiene el ministro Néstor Reverol. Y el otro hecho es la intervención de todo el casco central para acabar con la anarquía que durante tantos años se acumuló en la zona. Algo ocurrió o algo logró que le permitió acabar con el desorden de Las Pulgas y zonas aledañas. No había podido entrar con fuerza al fortín de bachaqueros y buhoneros. Los intereses de muchos pesados le impedían concretar una de sus ofertas electorales más importantes. Es claro que pudo superar los intereses de quienes manejan el comercio informal desde las alturas del poder. Qué hizo, no sé, pero le salió bien por lo menos por ahora. También es cierto que desde el oficialismo promovieron ese caos durante años para perturbar la gestión de los gobernantes opositores y muchos vestidos de verde se aprovecharon de eso para controlar ese comercio, sin poner un pie en Las Pulgas. Algunos me dicen que la operación se facilitó por la drástica reducción del comercio informal producto de la crisis, la aparición del dinero en efectivo y de la migración de los comerciantes. Todo eso es válido, pero ante los ojos de la mayoría Omar Prieto tuvo el coraje y la decisión de actuar para concretar una vieja aspiración de la ciudadanía. En el plano político, por ahora vemos a un Omar Prieto más amplio. La mejor muestra es que se hace acompañar del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, a pesar que nunca lo ha respetado. El Prieto sectario se tomó unas vacaciones y ahora se ve a un Gobernador dando la cara y acompañado de sus adversarios internos. Claramente está usando a Casanova para sus fines políticos. Suma aliados circunstanciales. Adicionalmente está muy activo en los medios. PANORAMA le publicó una larga entrevista el fin de semana, pero además comienza a aparecer en programas de la televisión nacional. Nunca ha sido muy dado a conceder entrevistas a los medios, pero ahora las circunstancias lo obligan a hacerlo. Y cuando los colegas periodistas le preguntan por Francisco Arias Cárdenas no lo menciona directamente, sino que invita a Corpozulia a sumarse a la recuperación del estado ¿Acaso no son un solo gobierno? Sin duda que Prieto no solo está emparejando la guerra con Pancho, sino que también está madurando y adquiriendo nuevas habilidades políticas ¿Le alcanzará para evitar una decisión que lo magine de la Gobernación? Es posible que sí. Lo prudente es esperar.

RECUPERACIÓN. Aunque no hay señales de una recuperación de la crisis económica, llama la atención que el gobierno comienza a mejorar en los estudios de opinión pública. El régimen está tratando de aprovechar el vacío que deja la oposición, cuyos líderes están más ocupados destrozándose entre ellos que de la crisis y sus efectos en la población. Una prueba evidente de esa recuperación son los resultados que arrojó un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue realizado entre el 3 y el 14 de septiembre con 1.055 consultas telefónicas y un nivel de confianza de 96%. Los datos expuestos indican que comienza a disminuir la percepción negativa sobre la situación del país. Por ejemplo, sólo 75% calificó de mala y muy mala la situación del país, cuando los niveles de percepción negativa oscilaban entre 85-95%. Además apenas 14% calificó de muy mala su situación personal, los insatisfechos bajaron al 62,9%. En relación con el respaldo de las medidas económicas, la mayoría de los encuestados apoyan las decisiones anunciadas por Maduro. Pero hay un dato sumamente llamativo y es que 71,8% admitió tener Carnet de la Patria y 23,2 de quienes no lo tienen está pensando en sacarse dicho carnet. Entre las conclusiones del estudio los especialistas hablan que el gobierno gana la batalla de la opinión pública, que la oposición no le está hablando a un sector importante del país y que hay una clara diferencia entre la nación que ven los opositores y el que percibe la otra mayoría de la población. Aunque los resultados son ligeramente favorables al gobierno, es alentador para ellos que la opinión pública comienza a cambiar a su favor. Moraleja: el país es muy distinto a lo que se dice en las redes sociales.

ACTIVO. Así anda el ex Gobernador, Manuel Rosales, quien salió de su retiro para recorrer las comunidades. En algo raro anda porque no es normal que en momentos tan complicados y sin elecciones a la vista, un político asuma giras a las comunidades con el costo que eso implique. Que Rosales esté en la calle y gastando dinero de su propio bolsillo es algo significativo ¿Qué sabe él que los demás desconocemos? Dudo que haya elecciones a la vista en las cuales pueda participar, Incluso si el oficialismo decide la “renuncia” de Omar Prieto, no creo que su sustituto se decida en unos comicios, a menos que exista un acuerdo para resolver el conflicto actual. Rosales está metido en los barrios con muy poco apoyo mediático porque en este momento no llama la atención de medios y periodistas. De pronto trata de mejorar su imagen en la opinión pública, la cual por cierto está muy mal. Pero además podría estar buscando que su partido Un Nuevo Tiempo (“La Funeraria”) se active de nuevo en el marco de la crisis. Pero además casualmente ahora Omar Prieto lo acusa de estar liderando una conspiración contra Maduro en el Zulia. Eso dudo que pueda ser cierto. Si acusan a Rosales de conspirar contra la unidad de la oposición, eso sería mucho más creíble. En algo anda MR.

GUERRA (II). Aunque se muestra poco en la opinión pública, Pancho sigue en marcha con su estrategia para barrer a su principal enemigo político regional. Sólo tiene unas muy esporádicas apariciones, principalmente a través de notas de prensa. No asiste a muchos actos oficiales. Se mantiene al margen. Lo poco que se sabe de él es cuando anda de gira por el interior del estado. Contrario a lo que muchos piensan, cuando está de muy bajo perfil es cuando más peligroso es. Su guerra es de guerrillas. Parece copiar el estilo del Viet Cong. Pone emboscadas, deja trampas en el camino y rehúye el combate frontal; pero sus acciones pueden ser devastadoras. Aparece y desaparece. Pueden tener la plena seguridad que sigue moviendo los hilos para dar la estocada final. Sabe muy bien que no hay tregua posible y que siempre habrá una víctima y mucho daño colateral. Aquella denuncia de Prieto del 17/09 le preocupó y por eso pidió a PANORAMA desaparecer la nota con los señalamientos de Omar Prieto. Pancho sabe muy bien que las confrontaciones dentro del oficialismo deben librarse fuera de la opinión pública. Desde su entorno me informan que ultima los detalles de una jugada que podría ser mortal y definitiva. Quizás tiene que ver con la anunciada visita de Diosdado Cabello. Esperemos porque Pancho no está cruzado de brazos.

SOLEDAD. La vida de un gobernante depende de la relación afectiva con el pueblo que lo eligió. Lo normal es que, por malo que sea, cuando un gobernante está en la calles sea reconocido y abordado por los ciudadanos. Lo contrario es una señal muy mala. La soledad es algo terrible para el ego de cualquier político. En este sentido la soledad del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, es terrible. Es una perniciosa combinación de pésima evaluación y de desconocimiento sobre su cargo. Una minoría que lo conoce rechaza su labor al frente de la ciudad, pero hay una mayoría que no lo reconoce, que no sabe que es el Alcalde. Un buen ejemplo ocurrió este miércoles 03/10/2018 a las 5PM aproximadamente, cuando Casanova recorría la Plaza Baralt sólo acompañado de un equipo de seis personas, entre ellos un escolta y el personal de prensa. Caminaba cerca de un atestado Centro de Arte Lía Bermúdez, porque en ese momento se realizaba el acto de grado de una institución de educación superior. Pocos, muy pocos se interesaron por su presencia. Casi nadie se le acercó. Incluso en la cola para ingresar los asistentes al acto de grado, un espontáneo grito ¡ahí está el alcalde! y a nadie llamó la atención el aviso. Esa es la consecuencia lógica de una pésima gestión. No tiene obras que mostrar y mucho menos las tiene ahora que sólo acompaña a Omar Prieto en el esfuerzo por poner orden en el casco central. Es sólo un convidado. Los méritos se los lleva el Gobernador, quien lo está usando en esta difícil coyuntura. Willy Casanova está siendo víctima de uno de los peores males para un gobernante: la soledad.

ACUARTELAMIENTO. Cuando circuló el radiograma de las fuerzas armadas colombianas en el cual informaban del acuartelamiento en la zona fronteriza con Venezuela, de inmediato un parte de la jauría de las redes sociales creyó que se trataba del primer paso hacia la intervención militar multilateral. Por ahora nada ocurre. Esa medida que coloca en alerta máxima a sus tropas es la lógica reacción al envío por parte de Venezuela de personal y fuerzas especiales a la frontera, sobre todo al Táchira. Pero además es una advertencia sobre la probabilidad que los militares venezolanos puedan intentar montar un “falso positivo” para sustentar su discurso que asegura que Colombia prepara una agresión hacia Venezuela. Este tipo de hechos y movimientos calculados hay que analizarlos con calma y sin que prevalezcan los deseos por encima de la lógica.

GUERRA (yIII). La gran interrogante sin responder en el marco de esta guerra roja regional es ¿Cómo terminará? En el oficialismo siguen asegurando que el final podría estar en la visita de Diosdado Cabello que está pendiente desde hace más de dos semanas. Aquí, por ahora, sólo hay dos finales probables. El que desea Pancho y el que anhela Prieto. El primero implica un cambio en la Gobernación del Zulia a través de una sustitución controlada de OP y la colocación de un gobernador encargado ¿Sería Pancho el sustituto? Probablemente no para evitar más problemas. Incluso Prieto en este escenario podría poner como condición que su adversario y quizás verdugo no sea el nuevo jefe regional. Y el segundo evento podría ser que Prieto consiga el perdón y siga siendo Gobernador. En esta jugada podría pedir la salida de Pancho de Corpozulia ¿Cuándo concluirá la guerra? Es probable que muy pronto. Es posible que la visita de Diosdado Cabello, si es que viene, sea el jaque mate en el juego.

IMPRENTA (I). Recibo un amplio dossier de las irregularidades que están ocurriendo en el Servicio Autónomo Imprenta del Estado Zulia (SAIEZ). El personal honesto de esa institución necesita con urgencia que el Gobernador, Omar Prieto, actúe para frenar las acciones del clan “panchístico”. En esta edición comienzo a exponer los detalles de lo que ahí sucede. Aquí la primera parte del dossier: “Las irregularidades son alarmantes y van desde la pérdida de papel a gran escala, desaparición de equipos de computación y bienes muebles, cobros ilícitos, nómina anónima y el robo de maquinaria de incalculable valor propiedad del Estado. Aspiramos que el gobernador Omar Prieto designe a una persona que se acerque y constate el nivel de corrupción que ha venido carcomiendo a ese organismo público desde que fue designada la última directiva. Los trabajadores quisieran que ese “alguien” sea una persona in corruptible (que sí las hay) y posea autoridad para emitir un juicio decisivo. Alguien que inspire respeto a los jefes y confianza a los trabajadores para que pueda producirse una apertura sincera y efectiva. Entonces palparía la verdad y se horrorizaría de la podredumbre que encontraría. Convendría también que se presentara sorpresivamente, sin previo aviso, para evitar subterfugios. Hay que tener en cuenta que se trata de personas que llevan años robando y han desarrollado capacidades asombrosas de fingimiento y apariencia. Es una oportunidad de oro que tiene el gobernador para demostrar su interés por adecentar la función pública y extirpar de raíz las malignidad heredada de la gestión anterior”. La semana que viene los detalles más específicos de las acciones de los “pilluelos” de la Imprenta del estado.

CLARIDAD. Poca o ninguna atención le está prestando la mayoría de la oposición al proyecto de Constitución Nacional que se cocina en la ANC y que en cualquier momento será sometido a un referendo aprobatorio. El único que está insistiendo en la necesidad de organizar la lucha para derrotar al gobierno en esa consulta es Carlos Alaimo, líder del Partido Centro Democrático (PCD), quien persiste en su prédica sobre la viabilidad de participar y rechazar masivamente el plan para la destrucción final de la Venezuela republicana. Para el médico y empresario la verdadera lucha está ahí, porque si el régimen logra la aprobación de la nueva Carta Magna, termina de desaparecer la institucional y la democracia será abolida definitivamente.

DATO. Como el Gobernador Omar Prieto anda tan activo, el personal de las dependencias que funcionan en el viejo edificio Lieja le pide que haga una inspección de esa sede y verifique las condiciones en las cuales están laborando pues el mismo está en muy malas condiciones. Como ejemplo, desde hace varias semanas se dañó la bomba del sistema hidroneumático y no hay agua en las dependencias y ya la falta de higiene es muy grave.

OIPEEZ. De nuevo recibo mensaje del personal que labora en la Oficina de Información del Poder Ejecutivo del estado Zulia (OIPEEZ), en el cual se quejan del acoso del cual son víctimas de quien maneja esa dependencia: “Aquí hay una dictadura total. Todo aquel que deba salir a efectuar alguna gestión oficial, debe notificar con lujo de detalles su salida. Quien no lo hace recibe un regaño público. Pero además se viola la privacidad del personal cuando presionan para la revisión de las redes sociales. En lo que si debe estar ocupado el director no está, porque no hay material y equipos para hacer el trabajo. Pero además está en marcha una telenovela de amor a escondidas”. Le aconsejo al Gobernador que preste atención a lo que ocurre en OIPEEZ porque la comunicación de gobierno es importante, sobre todo en su esfuerzo por mejorar su imagen ante la opinión pública.

QUIEBRE. Prosigue el desmoronamiento del TSJ en el exilio con la renuncia de los magistrados, Alejandro Rebolledo y Thomas Alzuru, quienes se desincorporan por estar en desacuerdo con algunas actuaciones y manejos en esa instancia opositora en el exterior. Es evidente que las fracturas opositoras están perturbando el funcionamiento de este ente tan particular. Se comenta que Julio Borges tiene el control de su presidente, Miguel Martín Tortabú, mientras que Antonio Ledezma y Maria Corina Machado controlan a la mayoría de los restantes integrantes. Uno de los puntos de discordia es la apertura del expediente SC-2018-0014 por parte de la Sala Constitucional para sustanciar la solicitud del nombramiento de una Junta de Gobierno de Emergencia. Es claro que ese caso forma parte del plan del “Presidente en el exilio” que para muchos, incluyendo a varios expertos, no tiene ni pies ni cabeza. Así como la oposición dentro de Venezuela tiene problemas, los opositores en el exilio también viven su propio cortocircuito.

HORROR. Todo indica que se acerca un nuevo ajuste salarial. No conforme con haber aprobado el aumento a Bs.S 1.800, se comenta que Maduro en cuestión de días estaría anunciando un nuevo incremento para llevar el salario al valor de un Petro, o sea 3.600 bolívares soberanos.

