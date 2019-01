VERDADES Y RUMORES|Los probables escenarios post 10-E

ESCENARIOS (I). Muchos se preguntarán porque no analizo lo que ocurrirá este 10 de enero. Y no lo hago porque no debe ocurrir nada adicional a lo extraordinario y anormal que es la juramentación de Maduro, que además se convierte en un mal precedente por la usurpación del poder y por la burla para el país y el mundo democrático. Debería ocurrir sólo lo que está previsto. Maduro se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia, denunciará los ataques del imperio y sus lacayos contra el pueblo, hablará de nuevo de prosperidad, llamará a la lealtad absoluta y por supuesto que hará promesas que luego no cumplirá. Los radicales rojos jurarán lealtad absoluta a Maduro y arreciarán en sus amenazas contra quienes critiquen la ilegitimidad del nuevo período residencial. Del lado opositor, abundarán las descalificaciones y las exigencias de sacar a Maduro de la Presidencia por usurpador, con el tono diferenciador de los radicales y los racionales. Considero que este día no habrá algún evento “sobrevenido” y sorpresivo. Aquí lo interesante e importante es analizar qué va a ocurrir luego del 10E, ya que el piso político y económico está demasiado movedizo para el “Madurismo”, porque está recorriendo un camino lleno de obstáculos, tanto internos y externos. No le toca fácil a Maduro. No le toca fácil a la oposición. Y menos la toca fácil a un país que sufre y reclama. Los días por venir serán difíciles para todos. El conflicto político arreciará, la crisis económica y social se profundizará y posiblemente no pase nada extraordinario que apuntale las esperanzas de un cambio, pero ese diagnóstico lo dejamos para más adelante. El “Madurismo” está en una encrucijada, quizás la más importante que ha tenido desde aquel día de diciembre 2012 cuando Chávez ungió a Maduro como su sucesor. El “Madurismo” se enfrenta a cuatro fuertes enemigos: sus adversarios internos en el oficialismo, la comunidad internacional, la oposición política y los ciudadanos que desean un cambio con urgencia. Por ahora sólo los dos primeros tienen cohesión en torno a sus propósitos, mientras que los otros dos (políticos y pueblo) siguen, por ahora, divorciados y eso impide la unidad que los convierta en una real fuerza de cambio. Fíjese que menciono a los enemigos internos cohesionados y realmente lo están. Los radicales civiles y militares liderados por Diosdado Cabello quieren sacar del juego al “Madurismo” ¿Por qué no lo han hecho aún? Porque no ha llegado el momento. Juegan al desgaste del “Madurismo”. Juegan a tener control de instituciones claves como la Fuerza Armada Nacional para manejar el país y que Maduro siga siendo la piñata que recibe los golpes. Juegan a usar ese control a su favor en un hipotético escenario de negociación. Maduro y su séquito lo sabe y por eso han venido trabajando para ganar la auctoritas que les daría la descalificación de su adversario interno. Por eso le quitaron a Cabello el control del Sebin, pero además golpearon duramente al general Gustavo González López luego de su destitución. Es bueno acotar que en esa batalla particular, Diosdado ahora movió bien sus piezas y colocó a GGL como perro de presa encima de Maduro con su designación como “Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República”, que más allá de ser un cargo aparentemente simbólico, coloca a un enemigo de Maduro a su lado. Un buen detalle en ese sentido es quién le tomó juramento a González López en su nuevo puesto: Delcy Eloína Rodríguez y no Maduro ¿Interesante no? Luego en diciembre arreciaron con su andanada de críticas a Diosdado, pero dentro del oficialismo mediante mensajes y grabaciones que acusaban al actual presidente de la ANC como corrupto y peligroso para la revolución, tal como alertamos en VyR cuando faltaban horas para que concluyera 2018 ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/12/31/crisis-por-que-el-madurismo-arrecia-sus-ataques-contra-diosdado/). Eso no cayó muy bien entre los radicales. A pesar de todo, Cabello ha jugado con inteligencia y aunque usted no lo crea, Maduro también lo ha hecho. Cada uno anda en lo suyo, que casualmente no son los mismos objetivos. Maduro tiene por delante tareas claves. La primera comenzar a domar la crisis económica porque está por vencerse el lapso de seis meses que le dio el PSUV en su IV Congreso para arreglar los problemas. Por eso se prevé que en su discurso del 10E asome la posibilidad de tomar nuevas medidas que busquen corregir los errores cometidos, para que en los días siguientes exponga posiblemente las coordenadas de un giro en materia económica. Es probable que tome nuevos riesgos para aliviar las penurias, no tanto porque le preocupa el bienestar del pueblo, sino para cumplir con el PSUV y añadir un elemento para su consolidación en el poder. Tiene que sustituir a Padrino López en el Ministerio de la Defensa, aunque por ahora no tiene a ese alto oficial que le jure fidelidad absoluta, pero además debe colocar a los comandantes de cada componente. En eso tiene un serio peligro y es que Diosdado coloque a sus hombres y lo cerque en el poder. Y por si fuera poco tiene que lidiar con una comunidad internacional que, en su mayoría, no lo reconoce como Presidente. En ese sentido van a incrementarse las sanciones internacionales, las prohibiciones de ingreso a funcionarios y líderes del oficialismo en varias naciones y el retiro gradual de buena parte de los embajadores de aquellos países que no le otorgan su reconocimiento como mandatario. Eso repercutirá en la capacidad de maniobra del gobierno para acceder al financiamiento internacional que alivie sus problemas de flujo de caja, para la compra de alimentos y además están a pique de nuevas acciones contra el patrimonio de quienes han construido fortunas enormes mediante sus negocios turbios. Por lo menos tiene un alivio, por ahora, y es que la opción de la intervención militar multilateral se ha esfumado. El “Madurismo” sigue caminando al borde del precipicio, aunque para no caer al barranco ha contado con el valioso apoyo de Cuba que sabe mucho eso de sobrevivir en el borderline.

MEGA GUISO. Los revolucionarios, sobre todo los militares, están raspando la olla de lo poco que queda de Petróleos de Venezuela. Ha sido un escándalo la entrega por parte de PDVSA de dos campos muy importantes de la Costa Oriental del Lago: Tía Juana y Rosa Mediano a una supuesta empresa de EEUU de nombre Erepla, la cual por cierto fue registrada a finales de 2018 previo a la firma del contrato. No tiene experticia comprobada en el delicado negocio petrolero y se duda de su capacidad financiera. Eso es grave, pero lo peor es que le entregan esos dos campos mediante un contrato a 25 años, prorrogables a 15 años más. Pero eso no es todo, sino que además no van a pagar regalías por el petróleo extraído y comercializado, ya que ellos se quedan con todo. ¿Cuál es el negocio para el país? Ninguno. Adicionalmente no tiene que cumplir las leyes venezolanas, sobre todo las laborales. El verdadero negocio es para un grupo de militares que gestionaron el contrato. Luego de varias consultas obtuve dos versiones en común. La primera es que se trata de un acuerdo de esos militares con los Estados Unidos, a cambio que flexibilicen las sanciones contra algunos de ellos y por eso las condiciones tan ventajosas. Esta me convence poco porque es extraño que el gobierno de esa nación haga ese tipo de concesiones a cambio de un contrato petrolero para una empresa recién creada, cuando en esa nación sobran las corporaciones que asuman eso con sobrada experiencia y además con suficiente músculo financiero ¿Pero además eso no es violar las sanciones que limitan los negocios con Venezuela? La otra versión es que esos militares usaron ese argumento de flexibilizar las sanciones, para convencer a Maduro de otorgar ese contrato tan leonino y dañino para el país y éste con el objetivo de permanecer en el poder los autorizó. La empresa Erepla Services LLC apenas fue creada en el mes de noviembre en el estado de Delaware y no se le conoce experiencia en el área. Supuestamente es propiedad de un reconocido miembro del partido Republicano en el estado de Florida. En cualquiera de los casos se trata de un negocio muy malo para Venezuela, pero muy bueno para un grupo de enchufados militares. Aunque también me aseguran que hay civiles involucrados, como por ejemplo un tal Méndez que al parecer es gerente en PDVSA y quien fue uno de los que asesoró en esa barbaridad. No se cansan de saquear al país ¡Tremendo guiso! Mejor dicho ¡“Mega guiso”!

ESCENARIOS (II). El enemigo más cercano del “Madurismo” son los integrantes del grupo de radicales civiles y militares que lidera Diosdado Cabello. Muchos dudan que Cabello sea un verdadero enemigo de Maduro, porque sencillamente no lo ha sacado del poder y ante la opinión pública sigue apareciendo como su aliado. No puede, por ahora, hacer lo contrario. No puede darle un golpe repentino a Maduro. Necesita desgastar su imagen. Necesita que se siga equivocando. Necesita que su apoyo sea indispensable. Necesita cercarlo en el poder. Necesita colocar sus piezas en cargos claves. Necesita que un general de su grupo sustituya a Padrino López en Min-Defensa. Y necesita que sus altos oficiales ocupen la mayoría de las comandancias de los cinco componentes ¿Para qué? Porque así controla a Maduro, maneja al gobierno e influye en las decisiones sin que sea él quien agarra los golpes. Todo el excremento le seguirá cayendo a Maduro y él se encontraría parcialmente a salvo. Pero además lo colocaría en una buena posición para hacer una sustitución en el poder y también para una hipotética negociación. Las relaciones entre ambos no están bien. La lucha entre Maduro y Cabello por el nuevo control en la Fuerza Armada Nacional es crucial, tal como lo analizamos en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/index.php/2019/01/05/oficialismo-la-dura-lucha-entre-maduro-y-diosdado-en-el-mundo-militar/). La batalla ocurre en varios frentes. El despojo del Sebin se lo cobró Cabello enterrando el proyecto de nueva Constitución Nacional en la ANC y que había sido elaborado por el “Madurismo” y sus leguleyos encabezados por Hermán Escarrá. Ahora le coloca al destituido director del Sebin, Gustavo González López, como perro guardián en Miraflores. Si para el “Madurismo” era inapropiado que el citado alto oficial dirigiera al Sebin ¿Por qué ahora lo colocan como “Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República? Porque sencillamente es una exigencia de Diosdado. DC trata de estrechar el cerco en torno a Maduro. El y su grupo también caminan por el borde del precipicio, pero sin el apoyo de Cuba.

TÍTERES. Los concejales del PSUV que ahora ocupan por completo el Concejo Municipal de Maracaibo son unos vulgares títeres del Alcalde, Willy Casanova, y eso se demuestra con la aprobación de la reforma de la Ordenanza de Impuesto a las Actividades Económicas que tanta polémica ha generado ¿Por qué? Porque ni siquiera pudieron leer el proyecto de reforma y mucho menos discutirlo. Casanova se los envió con la prohibición de no tocar el contenido. Convocaron a una sesión “privada” cuando por las cualidades de la materia no aplica. Pero además no realizaron el Foro Consultivo que es obligatorio por ley. En síntesis la clandestinidad con la cual se aprobó esta reforma, viola el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece: El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interior y de Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación. El incumplimiento de este requisito será causal para la nulidad del respectivo instrumento jurídico. Pero además de qué sirve incrementar exageradamente el pago de los impuestos si eso condenará al cierre a más de 75% de los comercios que aún sobreviven en medio de la crisis. Y sobre todo, cómo la Alcaldía de Maracaibo cobrará esos nuevos montos en los impuestos, si el Sedemat sigue funcionando muy mal. Recordemos que el Sedemat tiene serios problemas para cobrar los impuestos y servicios municipales desde que asumió esta gestión. Recordemos que el Sedemat perdió toda la data de contribuyentes cuando hicieron la migración al nuevo sistema, el cual por cierto no termina de funcionar. Pero además, mientras el Sedemat esté manejado por la Banda de “Los Incapaces” nunca va a funcionar. Por cierto, “El Incapaz Mayor” lo que si ha hecho bien es engordar con todos los suculentos almuerzos que le prepara su cocinera particular. Todo pagado con dinero del municipio. La Alcaldía de Maracaibo en manos de Willy Casanova sigue siendo un desastre. Por cierto, ¿Cómo terminó de cuadrar el “quilombo” aquel?

MATRIZ. No había asumido la Presidencia de la Asamblea Nacional y ya había varias matrices de opinión contra el diputado Juan Guaidó. Todas giran en torno a lo que debe hacer en esta etapa post 10E: asumir la Presidencia y forzar la transición son los temas comunes. Eso por supuesto es una vara muy alta para el Parlamento, porque éste carece de los mecanismos para ejecutar sus decisiones ¿Cómo sacar a Maduro del poder? ¿Cómo asumir la Presidencia y que los poderes públicos te reconozcan? ¿Cómo hacer que los militares hagan respetar la decisión? El problema es que si no acata las casi órdenes de los radicales, será calificado como colaboracionista. Y si intenta hacer todo eso y fracasa, le dirán sumiso y también colaboracionista. En todo caso la peor equivocación sería alimentar la esperanza de un pueblo que sufre y luego decepcionarlo. Hasta ahora ha sido bastante racional.

ESCENARIOS (III). Esta nueva coyuntura en el largo conflicto político venezolano llega cuando la oposición está en su peor momento. No hay mejoras, por ahora, en el divorcio entre políticos y ciudadanos. No hay esa necesaria y útil confianza. Hagan lo que hagan los líderes opositores, para un sector bulloso de la ciudadanía no hacen nada, no dicen nada y todos están aliados con el gobierno. Es una pérdida casi total de la credibilidad. Buena parte de la culpa de la rotura en la conexión emocional es de los propios dirigentes políticos. Otra parte de la autoría de esa disrupción es del gobierno que ha hecho de todo para generar esa desconfianza. Y otra porción de la responsabilidad es de los radicales opositores que desde su micro mundo de las redes sociales se autocalifican como los próceres morales y justos, que enjuician y castigan a todos aquellos que no concuerdan con sus ideas, pero además dictan las líneas estratégicas de acción para sacar por la fuerza al oficialismo y cortarles la cabeza a todos por corruptos y traidores, aunque ellos no arriesgan nada. La oposición en medio de su reguero actual tiene la responsabilidad de adelantar las acciones ante la ausencia de legitimidad de Maduro en su segundo período presidencial. Hay muchas, quizás demasiadas, expectativas en torno a lo que pueda decidir y hacer la Asamblea Nacional en este nuevo período encabezado por Juan Guaidó de Voluntad Popular. Este joven diputado y sobreviviente de la tragedia de Vargas tuvo claridad en su discurso de comienzo de gestión. El problema es que está sometido a fuertes presiones de quienes le dictan la pauta de lo que debe hacer para sacar a Maduro. Incluso tiene presiones dentro de su propio partido, como analizaremos más adelante en esta columna. Los sectores más radicales de la oposición exigen instaurar un gobierno de transición y que Guaidó asuma la Presidencia. Eso alimenta las esperanzas de los más incautos. Pedir eso es un engaño, porque la AN no tiene ninguna capacidad en la práctica de ejecutar una decisión como esa. Eso sólo se puede lograr mediante un proceso de desgaste que sería la consecuencia de la presión nacional e internacional que permita cohesionar a políticos, ciudadanos y sobre todo a la Fuerza Armada Nacional. Nos guste o no, los militares son la mano que mece la cuna y pareciera que, por ahora, no tienen la más mínima intención de voltear la cuna. Me dirán fatalista y hasta colaboracionista, pero exigir a la AN que inicie la transición y ocupe la Presidencia, es una equivocación que sólo ocasionará mayor desesperanza cuando eso no ocurra. Pedir eso desde el exterior sin un gobierno que te persiga, es muy fácil. Pedir eso desde las redes sociales, es un exabrupto. Hay que tener los pies sobre la tierra y diferenciar los deseos de la realidad. Creo que uno de los nuevos vicepresidentes del Parlamento, Stalin González, dio en el clavo cuando dijo que si hacían las cosas bien, habría elecciones generales limpias. Esto es un nuevo proceso que debería concluir con una negociación real y en el más extremo de los casos en una salida abrupta del poder mediante el apoyo militar. Pero el peor escenario, por ahora, es el más cercano: que no ocurra nada, que la gente se decepcione aún más y que como secuela se dispare la migración de venezolanos. Espero que la oposición sepa hacer bien las cosas en esta nueva etapa de lucha. También ellos caminan al borde del precipicio.

VP. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no sólo tendrá problemas con algunos opositores fuera de su partido, sino también dentro de Voluntad Popular ¿Por qué? Porque Guaidó forma parte del ala racional de VP de la cual también forma parte su director de despacho, Roberto Marrero. Mientras que el ala radical la lideran Daniel Ceballos, Freddy Guevara y Lester Toledo, entre otros. No faltaran momentos de tensión entre ambos grupos en el marco de las acciones que se ejecuten desde la AN en medio de la coyuntura.

ESCENARIOS (yIV). La comunidad internacional tiene un papel en medio de esta nueva etapa del conflicto venezolano. No es la más decisiva, pero si tiene un rol clave que jugar. Que más de 50 países no reconozcan a Maduro en la Presidencia es un dato importante que traerá graves consecuencias. Qué buena parte de esas naciones retiren a sus embajadores, también es un paso destacable en la lucha. Que un grupo de esos gobiernos prohíban el ingreso de funcionarios y dirigentes del oficialismo, agrega otro aspecto interesante a los acontecimientos. Que se sigan imponiendo sanciones a personajes destacados y a sus testaferros, es vital. Ahora bien ¿Todo eso alcanza para iniciar una transición? No, no es suficiente. Eso debe ir acompañado por un incremento de la presión interna mediante la movilización popular, del desgaste de la coalición gobernante y de la toma de conciencia del sector militar que aún es institucional ¿Difícil esa mezcla? Muy difícil. Incluso la comunidad internacional se fracturó con los cambios de gobierno en España y México, pero además por las críticas de Uruguay con las decisiones tomadas por el Grupo de Lima. Casualmente Venezuela pagó una parte de la deuda con empresarios uruguayos y seguidamente el gobierno de Tabaré Vásquez se coloca en el lado oscuro. La preocupación es que esa presión internacional no es eterna, porque esos países saben que sus acciones también afectan a un pueblo que sigue en emergencia. Por eso tengo el temor que si no hay una transición, esa comunidad internacional podría flexibilizar su presión contra el oficialismo. En definitiva será un año difícil. Esperemos los acontecimientos post 10E. Todos caminamos en el borde del precipicio.

TRAGEDIA. Horas después que el Partido Centro Democrático (PCD) concluyó con la entrega de 12 mil almuerzos en los barrios más pobres de Maracaibo entre el 30 y 31 de diciembre, conversé con su líder Carlos Alaimo, quien confesó que la tragedia alimentaria es muy grave y me dio el ejemplo que en la parroquia San Isidro entre Navidad y Año Nuevo habían fallecido cuatro niños por hambre. El diagnóstico sobre el aumento de la pobreza extrema es aterrador. El hambre avanza a paso de vencedores. El daño actual a nuestra población infantil es terrible, pero las consecuencias de eso en el futuro serán peores, afirmó Alaimo.

CANTV. La situación de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) es verdaderamente calamitosa, especialmente en el Zulia y más específicamente en Maracaibo. El servicio telefónico y de internet de esta empresa ha venido decayendo a niveles inimaginables, ya que además de la desinversión porque no tiene los ingresos para mantenimiento y mucho menos modernización, en el caso zuliano han sido una víctima destacada de la interminable crisis eléctrica. La mayoría de las centrales de CANTV en Maracaibo carecen de aire acondicionado y eso pone a trabajar los equipos a muy altas temperaturas, lo que ocasiona daños casi que irreversibles en los mismos. Incluso los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje queman tarjetas de equipos muy especializados, que luego no son sustituidas. Eso se traduce en una reducción significativa de la cantidad de clientes que aún reciben el servicio. Ante todos los problemas, la única respuesta de la presidencia de CANTV es que no hay dinero y que están autorizados a pedir la colaboración de los clientes para hacer las mejoras. En cualquier momento termina de desaparecer el servicio de CANTV en todo el estado.

PROPUESTA. Recibo un documento emanado de la Academia de Ciencias Jurídicas del estado Zulia presidida por el abogado y rector de la Universidad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza Bracho, en el cual este organismo fija posición ante la crisis institucional que vive el país. El documento se titula: “Propuesta al País para Recuperar la Vigencia de las Instituciones Jurídicas y Políticas”, en el cual hacen una detallada revisión de la coyuntura política que vive el país. Me llamó mucho la atención la conclusión final: “Para salir de esta crisis de las instituciones es necesaria una transición democrática, pues el 10 de enero de 2019 concluye el periodo presidencial actual y las elecciones celebradas en mayo del año pasado, son absolutamente nulas conforme a las normas jurídicas que rigen los procesos electorales, no siendo reconocidas por la Unión Europea, EEUU y Canadá, así como por la mayoría de países latinoamericanos ni por los opositores venezolanos”. Si desea leer el documento completo, ingrese aquí: http://ow.ly/mWXi30nfCbs

CAMBIO. La Alcaldía de Maracaibo está haciendo cambios importantes en las cajas Clap, por cuanto está sustituyendo los productos mexicanos por chilenos. Una prueba la ejecutaron en diciembre cuando a sus periodistas amigos les entregaron una caja de regalo con productos de aquella nación: dos kilos de leche, 2 atunes, 3 pastas, dos harinas, 3 paquetes con granos, un kg de azúcar, una mayonesa y una salsa de tomate ¿Será que ahora los Clap serán chilenos? Los beneficiados por lo menos aprueban el cambio, porque los nuevos productos son de mayor calidad que los de México.

LADRONES. No hay otra forma de descalificar a quienes pretendieron a finales de diciembre “martillar” con 5-10 mil dólares a los comerciantes del casco central. Lo peor es que llegaban a los negocios y se identificaban como escoltas del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, quien por cierto guardó absoluto silencio en relación con esa denuncia. Los supuestos escoltas del burgomaestre llegaban amenazando con desalojar a los comerciantes, si éstos no pagaban esa abultada cifra. También es muy grave que el señor Casanova no haya aclarado el tema. Ese silencio es sospechoso.

