Sigue el debate

¿Dialogar? ¿Promover la invasión? ¿Participar en elecciones? ¿Protestar? Otros proponen un “diálogo a la venezolana”. Tenemos oposición MUD y Frente Amplio, AD, UNT, Oposición MUD VP-PJ y CAUSA R, “Oposición” dizque nueva con Henri Falcón, Claudio Fermín y Timoteo, Radicales tipo 1 fundamentalmente desde el exterior, con planteamientos, visiones y acusaciones que responden a la naturaleza del interés y la mala retroalimentación en ocasiones y Resistencia desde Venezuela con María Corina, una de las más claras al exponer sus argumentos. Otro sector de inertes, cansados, agotados. No creen en nadie y su única salida sigue siendo emigrar. La máxima latina divide et impera (divide y vencerás) promovida por el gobierno y Cuba, en su máxima expresión.

MALA INTERPRETACIÓN En torno al resultado de Brasil. El triunfo de Bolsonaro, es la derrota de una clase política que perdió los códigos, la conexión. Guardando las distancias por ejemplo, hemos soslayado el ejemplo de Lacava en Carabobo. Algo pasa. Por menos de las ridículas y escandalosas posturas del mencionado, en otro período ya hubiera renunciado. ¿Colocar a una patrulla “polidrácula”? Dios. Los políticos, incluidos los que se llaman opositores prefieren callar. Hay ceguera. La Televisión y los medios impresos han perdido muchísima fuerza y hay quienes creen que por aparecer en El Nacional o Últimas Noticias e ir al programa de Vladimir a la 1 (sin quitarle méritos al periodista) ya cumplieron con la opinión pública. Las redes siguen mandando. Lo demostró Trump, Duque y ahora Bolsonaro. Tildarlo de “ultraderecha”, de “extremista”, es parte del uso criminal en política de algunos “cliches”. Lo mismo ocurre con María Corina. Señores, es necesario hacer reingeniería en los partidos. Tampoco crean que el SOCIALISMO murió. Es una mutación de los pueblos. Pocos se preocupan hacia dónde va en olas y hasta dónde llegará, si es que tiene límites. En un Extraordinario artículo el argentino Nicolás Cabrera señala: “No existe la igualdad. Nadie cree realmente en ella. Pensar lo contrario es idealismo. Lo que hay es respeto en la oportunidad. Hablamos de uno de los países más desiguales del mundo ¿Por qué asombra que se elija en masa a un candidato que promueve abiertamente casi todas las desigualdades? Duele, desconcierta, invita a la negación. Pero tal vez sea hora de asumir que, para muchas personas, las desigualdades no solo son aceptables sino que, además, son justas”. Pues bien, los hechos hablan más que las palabras y con el triunfo de Bolsonaro, algunas inversiones se anuncian para Brasil: Havan = R$ 500 millones,Toyota = R$ 1 billón, Cargill = R$ 600 millones, Shell = de R$ 1 billón a R$ 2 billones por año hasta 2025, Leroy Merlin = R$ 300 millones. Otros número Gasolina -6%; Diesel -10%; Ibovespa +3,7% Dólar cae a R$3,69

SIGUEN LOS RUMORES en torno a la libertad bajo ciertas condiciones de Leopoldo López. Él responde que no se va de Venezuela. No explica lo otro.

LIBERTAD Orden de excarcelación para las tres médicos residentes de Ginecoobstetricia en Maracay, Estado Aragua. Nada que agradecer. Nunca se les ha debido privar de libertad. Los delitos imputados fueron falsos. Este gobierno no regala libertades y menos si como ellos inventaron, se trataba de un homicidio y mala praxis.

RAZÓN De peso que obstaculiza un diálogo con este gobierno: El PSUV y el chavismo en general no aceptan que son minoría. Un país no debe ser gobernado por quien no cuenta con respaldo popular. No por seis años más y con militantes políticos en todos los poderes del Estado.

AUNQUE NO LO CREA En Zulia, los gobernantes chavistas permiten entrada gratis en la parte de las gradas a los juegos de pelota. Eso si nada de “abucheo”. Ahora eso es una nueva tipología penal. Claro, esa zona será tomada por los militantes chavistas. Cuidado con las sorpresas, porque el malestar alcanza niveles rojos. Por cierto MUY PREMATURO adelantar halagos por supuestamente “reordenar”, “adecentar” el casco central de Maracaibo. Ciertamente lo hicieron de manera eficaz no eficiente y no es lo mismo. Además no valoraron las ocupaciones futuras de toda esa población desempleada y podría el “remedio ser peor que la enfermedad”.

LO HE VISTO TODO El gobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, se preocupa más por la elección de los candidatos a Concejales del PSUV, que por los problemas de la isla. Habla de NEPOTISMO y hasta deja colar en el asunto, comentarios hacia el único alcalde opositor de la isla en el Municipio Maneiro. Es una eterna pelea. El nuevo papel de Alfredo Díaz es contradecir a los que participan. No dijo lo mismo hace unos 11 meses atrás. Disculpe gobernador pero el “que tiene rabo e paja no se acerca a la candela”. Margarita tiene un grave problema de seguridad y agua. Tienen razón sus enemigos del chavismo “ocúpese no se preocupe”. Que su gestión y actitud sean su juez, su vara y su medida.

SEÑOR VÍCTOR VARGAS BOD Usted acusa a quienes hablan mal del banco de ser plumas o periodistas tarifados. Bueno yo no hablo mal del Banco, sino del servicio que presta. Soy cliente desde que era Banco de Maracaibo, tengo más de seis meses esperando nuevas tarjetas de crédito, y la que tengo no me sirve porque está dañado el plástico y además el monto da ganas de reír. ¿Denunciar eso tiene alguna tarifa? Además mi pluma no pesa tanto para dañar una institución que cada día se deteriora más y que rogamos mejores porque vivimos aquí. Durante más de tres días el portal del Banco presenta problemas y eso es recurrente.

AD Y UNT Se fusionarán. Un ejemplo el acto de Henry Ramos en Zulia. Fue una buena demostración, aunque considero que los discursos siguen como “Adán el día de las Madres”.

POR CIERTO, será verdad lo de la BODA DEL SIGLO en Anzoategui. Estoy corroborando información y el jueves lo cuento todo, de ser cierto.

Lo cierto. Se fue otro mes. No pasó nada. ¿Pasará? Seguimos esperando. La nueva esperanza es el 11 de enero y si no ocurre lo que esperamos, es decir, desconocimiento internacional, retiro de embajadores, etc. ¿Cuál será el nuevo elemento que nos permita seguir teniendo fe?

