Radiografía de una realidad: Venezuela

Nicolás es sostenido por las FANB. Perdió por completo el apoyo popular. Habla de un pueblo que no lo acompaña y pide en las calles su salida. Perdió espacio y se “enconchó” en Miraflores. El terror lo domina. Ni él ni el entorno, duermen, empezando por Diosdado. Recurren a la amenaza. Ni les creen ni les temen. La mayoría de las naciones no lo reconocen. Tiene setenta y dos (72) horas para demostrar que sigue mandando. Rompe relaciones con EEUU y al ponerle fecha a la salida (domingo 27 enero 2019) le responden negativamente, pues no lo reconocen como Presidente. ¿Qué hará Nicolás? ¿Atacará su sede diplomática? Si lo hace se mete en problemas. Si no lo hace, menos le creerá su propia gente el cuento de su legitimidad.

Su mandato cada día se muestra de hecho, fáctico. La soledad política empieza a acompañarlo. Evidentemente, aun puede demostrar el ejercicio del poder.

Ambiente.

El país funciona con la anormalidad como norma. El 70% de los comercios cerrados. La presencia en clases y oficinas ronda los mismos porcentajes. Algunos abren y despachan por horas.

Muchos esperan algo. Es común escuchar, ¿Qué preparan los gringos? Otros más precisos señalan, no son los militares es el alto mando. La mayoría de los suboficiales, oficiales subalternos y superiores de las FANB, se muestran inconformes con el gobierno de Nicolás. De hecho, la mayoría de las demostraciones de la oposición el 23 de enero pasado, se realizaron sin perturbaciones militares, salvo el caso de la capital y algunos estados, aunque el número de muertos si fue elevado. Venezuela no es zona de paz.

Papel de Estados Unidos

Lo hecho por el gobierno de Estados Unidos es INÉDITO. No solo reconocen a Guaido. Lo ayudan a despachar. Le dan seguridad y amenazan a las autoridades del gobierno que pretendan impedir su mandato.

En la explotación petrolera, las empresas estadounidenses siguen operando, incluso aumentan la producción e invierten para ello. En Campo Boscán, zona petrolera del sur del Lago de Maracaibo, la empresa CHEVRON ofreció incluso cien (100) dólares como bono a los trabajadores. PDVSA lo rechazó. No obstante repotenciaron todos los equipos y tecnología. ¿Renunciaran a eso? Para Estados Unidos el petróleo venezolano en este momento es vital. Un gobierno como el de Donald Trump que enfrenta el peor cierre de gobierno en la historia de ese país, no puede darse el lujo de que le aumenten la gasolina, por ejemplo, un dólar, producto de la crisis venezolana. El Presidente reconocido por ellos, GUAIDO, podrá disponer de los activos venezolanos en CITGO. Ahora, el envío de continuar Nicolás podría paralizarse. ¿Por cuánto? No soy experto petrolero y no sé, cuanto petróleo venezolano hay en esas refinerías. La calidad de nuestro petróleo, lo privilegia por encima del brasileño, que sería la otra opción de Trump.

DUDAS:

Trump tiene como manejar la opción militar. Deben estar muy en peligro los intereses de esa nacion. Un ataque a su embajada, o a ciudadanos de ese país o sus empresas, pudiera ser la excusa. Tras bastidores se dice que EEUU negocia con el Alto Mando: Elimina sanciones, perdona sus bienes en el extranjero, con tal de que retiren apoyo a Nicolás. Extenderán este beneficio a Padrino. Diosdado sabe que a él no lo quieren “ni por tabaco maluco” y que por ser el “más odiado en Venezuela”, su cabeza tiene un alto precio. No le queda otra opción que jugárselas apoyando a Nicolás. Tendrá que instalarse en Miraflores, de donde no quiere salir Nicolas.

Otra gran pregunta es: Se lanzó GUAIDO a una piscina sin agua. Esta era la duda de muchos viejos políticos. Si lo hizo sin prever el elemento de apoyo militar, sería una insensatez. Pudiera ser el último error de una oposición de veinte años derrotada políticamente, por una u otra razón. Otros creemos que no. Pensamos que los puentes se han lanzado y es cuestión de tiempo.

De los tres elementos para ejercer como Presidente Guaido cuenta con dos: Apoyo popular y reconocimiento internacional. Falta el apoyo de las FANB. Quizá eso se trabaja con menos escándalo. De no lograrlo, la irrita ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, siguiendo la pauta y la línea cubana, procederá a su eliminación y detención de algunos diputados. Sería un epilogo triste donde solo se consolidaría un aumento considerable del éxodo nacional.

SURAMÉRICA

El gran elemento motivador de las naciones hermanas para actuar: INMIGRACION VENEZOLANA. Esos países están preocupados por la afectación que sufren. Mientras Chávez gobernó poco les importó la violación de derechos y abusos, porque la inmigración presentaba márgenes normales. Hoy no es así. Peligra su estabilidad económica por la masiva presencia de venezolanos todos los días. Si antes se iban cien (100). De consolidarse Maduro, se irían Mil (1000) por decir lo menos.

LA PREOCUPACIÓN ACECHA:

El gobierno cubano sabe lo que se juega. Venezuela es un satélite de sus intereses. Maduro es el títere preferido de Raúl Castro. Una elite cubana, de la dictadura más larga y sangrienta de América, se enfrenta a terribles consecuencias. De caer Nicolás, no quedarán impunes sus acciones en Venezuela. El gobierno de Cuba, no solo vive del petróleo venezolano. Sus grandes negocios reposan en Miraflores. Igual situación para los chinos, Rusos y muchas naciones árabes. Solo que la dependencia no llega a niveles de peligro o de afectar la estabilidad de esas naciones como el caso cubano. Las riquezas minerales y parte de las petroleras, están siendo saqueadas por consorcios chinos y rusos, en connivencia con sectores militares y políticos del gobierno de Maduro. Por eso la gente dice que al menos los “gringos” generaban valor agregado para la gente, dejaron urbanismos, obras. Estos llegan, acaban con todo y se van. Patrimonios naturales están siendo afectados por estas empresas chinas y rusas, bajo la mirada cómplice de Maduro y sus secuaces.

PSUV

Otro sector preocupado con la salida de Nicolás es el sector político. El PSUV escogió su desaparición, pues no dejo ninguna posibilidad de reflotar políticamente, para actuar en una Era post Maduro. El odio que explotara de concretarse esa salida, los alcanzará de maneras indescriptibles, irán mucho más allá de la quema de sus sedes. No quedará piedra sobre piedra del PSUV. Solo los chavistas que decidieron hacer Mea culpa, tendrán opciones. Tampoco les será fácil reinsertarse. En este país como ha sucedido en muchos países victimas del totalitarismo comunista, el que hable de socialismo, de izquierda, luego de esto, recibirá como respuesta una soberana bofetada. Por cierto, muchos partidos de oposición, deberán redefinirse ideológicamente.

No quiero imaginarme lo que sucederá con todos los electos en las elecciones al margen del derecho: Diputados, Concejales, Alcaldes y Gobernadores. Los del PSUV, pagaran las consecuencias de sus abusos, de sus violaciones. Deberán correr por sus vidas. Muchos pertenecientes a una oposición “acomodaticia” deberán “moverse bonito” para justificarse y sobrevivir.

La huida será colosal. No tendrán frontera para hacerlo, salvo el mar y el aire los que puedan.

Hago esta descripción para graficar precisamente el panorama de lo que se juegan los líderes chavistas. Hay gobernadores y secretarios de gobierno, que de llegar a caer Nicolás, no encontraran refugio y lamentablemente tampoco su familia. Sus actuaciones, sus crímenes, las humillaciones, son tantas, que muchos solo esperan la señal para iniciar la carrera por el trofeo de sus cabezas.

A muchos de ellos, no les queda de otra: Jugársela con Nicolás. Es no solo su vida sino la de sus familias, su esposa, sus hijos, sus hermanos, entre otros. Los bienes que sin justificación obtuvieron. El estilo ostentoso de vida, la burguesía exhibida, paradójicamente contraría a su dogma socialista y comunista. El último emperador chino, termino preso y luego haciendo labores como simple obrero. Estos tienen deben empezar por pedir indulgencia por su vida.

No es fácil por estas razones, que un gobierno como el de Nicolás se vaya. Son muchos intereses. Están obligados a radicalizar su lucha.

LO QUE VIENE

En las próximas horas y días, el abanico de opciones se extiende. Pudiera Guaido instalarse si el sector militar se pronuncia. Tendría que ser con mucha contundencia si no es el alto mando. Por ejemplo, si el 90% de los comandantes de batallones y Unidades estratégicas desconoce al Alto mando. También la opción de la presencia militar de una Fuerza internacional integrada por Colombia, Brasil y EEUU, interviniendo a petición del Presidente Encargado JUAN GUAIDO, incluso bajo la fachada de “ayuda humanitaria”.

Militarmente el Gobierno de Venezuela no puede repeler ni siquiera a un comando de Boyscout jubilados de Estados Unidos. El componente militar venezolano está completamente destruido: física, estructural y moralmente. Los dientes que muestra Rusia son postizos. Esa nación no tiene como enfrentar una acción bélica de Estados Unidos y exponerse al ridículo no es una de sus opciones. Su poderío militar “fue”, ya no “es”.

Maduro pudiera defender las fronteras apoyado por las guerrillas que allí dominan, bajo su mirada cómplice. Quizá en las islas y archipiélagos, la presencia de células terroristas pudiera sostener una presencia de su gobierno. También podrían ser la excusa necesaria para una operación más amplia y contundente de Trump.

No lo sabemos.

En este momento, reuniones múltiples se realizan.

GUAIDÓ Y NICOLÁS

Guaido sabe lo que se juega. La Unión Europea plantea unas nuevas elecciones. Para que estás pudieran tener alguna posibilidad tendrían que ser bajo el arbitrio de un nuevo CNE y una nueva supervisión militar y observación internacional. En condiciones democráticas, sin abusos, sin intimidación del gobierno de Maduro.

Nicolás no lo acepta porque él sabe que en condiciones normales, no gana ni una junta de vecinos. Para él su elección fue legítima. Maduro sicológicamente no está bien. Sus deficiencias empiezan a producir consecuencias. El 23 de Enero pasado durante su alocución, dijo que a Bolívar le decían “Culo de acero”, aumentando las dudas de su nacionalidad, pues el acero es una aleación moderna de 1898. A Bolívar le decían “Culo e plomo”. Su desconocimiento histórico es descomunal. Hablaba desorbitado, repetía frases incoherentes, hasta señalo que teníamos “tres manos” y no dos.

El verdadero Maduro, sus deficiencias, sus incapacidades, empiezan a cobrar vida, a medida que pierde el poder de gobernar a placer.

Militarmente perdió la loma. Pronto se quedará sin recursos financieros. No domina el panorama PERO OJO, AÚN NO ESTA DERROTADO. Cuidado. Recuerden el caso CARMONA, que hasta se instaló en Miraflores y se le subió el poder a la cabeza rápidamente, eliminando congreso y manejado por un reducido sector de intereses, se desvaneció, subestimando a un Chávez, lloroso, acobardado pero con la viveza criolla propia del venezolano. Maduro no tiene un BADUEL. Padrino no tiene ahijado. A diferencia de CARMONA, Guaido goza de legitimidad, sin embargo primero debe comandar ese variado ejército opositor. Debe unirlos. Hacerlos mirar una sola vista. Dura tarea ante algunas obsesiones presidenciales como las de Capriles, Ramos Allup y María Corina. Muchos quieren hacer un velorio y aún no hay muerto. Maduro y lo que él representa no lo está.

Guaido se ha reunido con todos los líderes opositores. Ha conversado con varios chavistas, menos con Diosdado a pesar del invento de esa llamada, propia de un hombre desesperado porque siente el fin de su carrera. De materializar Guaido o de continuar Maduro, quién si sobrevive no necesitará más la muletilla de un segundo.

(Columna del jueves 24 de enero 2019)

