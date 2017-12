¿Quién ganó y quién perdió en Caracas?, por Nicmer Evans

Sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando asumimos ir a las elecciones municipales: Un Sistema Electoral pervertido, una conducción de la MUD extraviada convocando a la desmovilización,

un Psuvneototalitario haciendo uso de los recursos del Estado para la manipulación y el control social, y un país cansado de tantas mentiras, decepcionado.

Nuestros adversarios electorales fueron los que suponíamos: dos candidatos maduristas divorciados peleándose el amor del tirano y dos candidatos mudistas también divorciados con quienes desmovilizaron las luchas de los ciudadanos, uno de ellos por cierto, financiado por intereses oscuros que lo obligó a renunciar a su candidatura el último día.

Nosotros, eso que dicen que somos, unos 25.000, dos poliedros y medio llenos de ciudadanos conscientes, fuimos en primer lugar a reconocernos, a saber que existimos, a expresar que tenemos la voluntad de nacer, y nacimos.

Cuando alguien nace, no nace corriendo, no nace grande y fuerte, nace pequeño, requiriendo de muchos cuidados, pero nace para ser grande y fuerte, y así hemos nacido nosotros, la tercera vía, la alternativa,

los que no somos ni del PSUV ni de la MUD, ni tampoco somos mutaciones extrañas degeneradas de los

mismos polos.

Dicen que somos 25.000 solo en Caracas, esos mismos que se burlan, los que dicen que llegamos detrás de la ambulancia, los que hacen bullying político porque no tienen ni argumentos ni ideas para defender sus supuestas victorias, y los único que les queda es atacar a los supuestamente derrotados.

Nuestro nacimiento fue exitoso porque en solo tres semanas pasamos de “0”, de no existir a “ser”, sin recursos, sin maquinarias, sin Carnet de la Patria, sin pendones, sin dinero para pagarle a los testigos

de mesa, sin cadenas de promoción a los candidatos, sin puntos rojos, sin grandes medios de comunicación genufexos, sin CLAP ni perniles o bonos de Bs. 500 mil y todavía en Caracas tienen que reconocer que somos 25.000 llenos de conciencia pura. Otros dicen “pero Nicmer si son apenas el 3 %”, a ellos les digo que logramos en tres semanas según los números ofi ciales multiplicarnos en 1 % por semana, repito, sin recursos, a puro pulmón, recorriendo calle por calle, parroquia por parroquia, y solo en Caracas.

Traslademos esto a nivel nacional y reconozcámonos: somos 300 mil venezolanos enpromedio que estamos construyendo una alternativa fuera de la polarización, y cada uno es un factor de multiplicación que debemos organizar y podemos movilizar, entonces la pregunta es ¿quién perdió, aquel

que en 18 años era 8 millones y hoy no es más 5 millones, aquel que en 18 años fue 7 millones y hoy no es más de 3 millones, o aquellos que ayer éramos “0” y hoy somos 300 mil en apenas tres semanas?