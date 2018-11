Más sobre negociación

Sobre el artículo de la semana pasada, “Condiciones para Negociar”, recibí comentarios o preguntas sobre algunos puntos que vale la pena profundizar.

¿Por qué en la planificación de la negociación dejé a Maduro en el cargo? Para algunos, desde un punto de vista estrictamente legal, el 10 de enero de 2019 se produce la ausencia absoluta del Presidente porque el mismo no fue electo el 20 de mayo pasado debido a que esa elección fue convocada inconstitucionalmente por la Asamblea Constituyente y no por el CNE, el órgano constitucionalmente designado para tal convocatoria. Si bien el punto es válido, legalmente, políticamente la realidad es otra. Maduro tiene el apoyo militar, fue electo por mayoría de votos porque la mayor parte de los opositores se abstuvieron y porque la desarticulación de la oposición no permite que se cumpla aquello de que las diferencias internas deben ser resueltas internamente porque dicha oposición ni tiene el poder para presionar ni tiene un solo candidato qué ofrecer.

¿Por qué propuse la disolución de la Asamblea Constituyente si el chavismo no lo va a aceptar? Dada la máxima concentración de poder en el oficialismo y la máxima dispersión de la oposición, la negociación no está planteada para ganarla, lo cual es casi imposible, sino para exponer la índole no democrática del gobierno en puntos de máxima relevancia política y para que sienta las amenazas de más aislamiento y sanciones. Sin embargo, reconozco que en este punto se puede ceder. Otra vez, más político sería exigir que la Asamblea Constituyente se concentre en formular una nueva Constitución y que la misma se someta a referendo popular, en los términos constitucionales vigentes.

¿Y si el gobierno llegara a ceder en la agenda propuesta (nombramiento de 13 magistrados, 2 rectores, Fiscal, Contralor y Defensor y juramentación del Presidente, todo esto por la Asamblea Nacional, saldría Maduro? No, lo que sí dejaría de existir es su régimen de Autoritarismo Hegemónico porque resurgirían el pluralismo y la separación de poderes, lo cual ayudaría enormemente al propio gobierno a dejar de ser su principal enemigo.