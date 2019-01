Maduro confirma su usurpación a partir del 10 de enero

LEGITIMIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL

En política mucho más importante es actuar con coherencia, a hacerlo de acuerdo con la ley. Es bueno hacer lo correcto pero más importante es ejercer el poder convenientemente, si queremos mantenerlo. Lo necesario se antepone, sobre todo cuando hay conflictos. Una ley puede responder a intereses y no ser justa. La lógica siempre responde a los elementos sociológicos del AQUÍ Y DEL AHORA.

Nicolás terminando su único y último periodo legal, acaba de admitir, prácticamente de confesar, el error de haber elegido como lo hizo una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Queda demostrada mucho más allá de su inocuidad, su inutilidad. Debería disolverse inmediatamente. Parafraseando al cuentista y político dominicano Juan Bosch Gaviño: “El que no vive para servir no sirve para vivir”, palabras en parte dichas por el Papa Francisco en la Plaza de la Revolución en Cuba, pudiéramos afirmar: Si la irrita ANC No sirve para Nicolás, pues no sirve para existir.

¿Será que Nicolás, visto el poder del número DOS, inició su desmontaje?

RAZONES PARA NUESTRA AFIRMACIÓN

Nos imaginamos entre las razones que llevaron a Nicolás, a soslayar la actual ANC. Ella fue electa sin el referendo popular.

Los abogados decimos a confesión de parte, relevo de pruebas: Si la ANC no te puede juramentar por ser un parapeto constitucional, ¿cómo lo va a hacer entonces el TSJ tan ilegal como ellos por devenir su precaria condición de estos?

La lógica política nos indica claramente, la apreciación que hay en el seno del propio gobierno sobre la ANC.

EFECTOS: GOBERNADORES Y ALCALDES TAMPOCO SON LEGÍTIMOS

Les exigieron a Gobernadores y Alcaldes juramentarse ante el parapeto, sin embargo Nicolás no lo hará. Consciente de su ilegalidad la evadió. El único que lo entendió claramente fue el que no se juramentó, no obstante, fue igualmente contradictoria su postura: Maduro previamente lo advirtió y en ese momento debió retirarse. Por otro lado, si sus efectos eran inexistentes, ese juramento fue un acto meramente político más que un requisito político. Por el respeto al pueblo, debió participar en lo que ellos denominaron JURAMENTO, que realmente no lo era. Tema delicado y para discutir a profundidad. Yo siempre me he preguntado ¿Qué hubiera hecho PJ si OCARIZ hubiese ganado? La verdad verdadera es que todos los electos a partir de la convocatoria de la ANC, están en la frontera, en un limbo jurídico. Solo aquellos que realicen buenas gestiones contarán con el beneficio de la duda y podrían someterse a una eventual relegitimación de poderes.

Para mí estamos presenciando el nacimiento de un nuevo refrán, en un pueblo por excelencia amante de ese tipo de expresiones. Cuando alguien no tenga ninguna capacidad ni posibilidad de hacer algo diremos: Más inútil que la ANC.

MADURO LO ADMITE

Su decisión lo ratifica: La Asamblea Nacional es el único cuerpo electo y con la legitimidad suficiente en Venezuela, para juramentar al Presidente. Juramentarse en el Tribunal Supremo de Justicia, designado por los “inexistentes” constituyentes, por el supuesto desacato de los diputados, es la confirmación de lo que hemos expresado. Por interpretación en contrario, Maduro lo ratifica o ¿será que no quiere que Diosdado lo juramente?

Lo cierto es que si la AN ha cometido errores o tal vez no ha estado a la altura del reclamo popular, la irrita e ilegítima ANC ha sido un completo y total CERO A LA IZQUIERDA. Inocua e inoportuna.

La usurpación es un hecho, demostrado por el propio Presidente actual, a partir del 10 de enero 2019. La policía constitucional de la nación, las FANB tienen la palabra.

NERVIOS MADURISTAS

Maduro duda de su gente y ordena investigar a funcionarios del gobierno, incluidos Gobernadores, Alcaldes, Constituyentes, Legisladores regionales y concejales sobre su postura el próximo 10 enero 2019. Aunque acusan a Diosdado de impulsar esa crítica, no lo podemos corroborar. Las dudas, la baja autoestima política de Nicolás, los ejemplos que ha visto, lo llevan a dudar de todo y de todos. Por eso ordenó a los organismos de inteligencia aumentar los controles e investigaciones de su gente. No solo su teléfono intervino, lo cual es usual en un totalitarismo comunista como el que gobierna en Venezuela, sino también a toda la familia, amigos, amantes, novias, etcétera, de los dirigentes chavistas. Sus palabras en un Petit Comité de Miraflores fueron tajantes: “NO QUIERO MAS AGUAS TIBIAS”.

Algunas voces chavistas en Venezuela, encuentran una manera fácil de librarse de esos “estorbos” a su mandato, sometiéndolos a una consulta popular, tipo refrendaría, con la excusa de no haber entregado el pernil o haberlo hecho mal.

LAS EXPECTATIVAS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA AN

Escucho hablar a Juan Guaido y me percato cuanta falta nos hacen nuevos líderes. Tenemos ansiedad por alguien que sencillamente se exprese en sintonía con la gente. No adelanto más observaciones, en espera de sus próximas acciones. Hasta el presente hemos visto unos Presidentes de Parlamento muy protocolares, cansados, muy “aggiornados” a los compromisos de partidos más que a la gente. ¿Romperá estos esquemas el joven Guaido?

Observo a un político con claridad meridiana. Él entiende que “llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria”. El problema no es declararse PRESIDENTE, sino que esta condición sea respetada. Crear expectativas irreales, solo decepcionaría más a un pueblo carentes de elementos de convicción.

El futuro no nos espera, tenemos que buscarlo.

