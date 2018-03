Los verdaderos apuros del “Madurismo”, por Darwin Chávez

APUROS (I).

La fragilidad de la gestión de Nicolás Maduro cada vez es más evidente. Su gestión está muy mal valorada por la población. Los últimos estudios de Delphos y Hercon lo colocan en una mala posición: 71% de la población lo acusa de ser el responsable directo de la crisis, incluyendo un 30% de quienes se confiesan chavistas, 45% de su base electoral considera que la situación es crítica y 75% de los ciudadanos rechaza su reelección. Todos esos números son bien conocidos por las distintas tendencias internas. Todo eso es bien sabido por la cofradía militar que además de esas encuestas, tiene sus propias mediciones de la situación a través del clima de opinión entre los integrantes de la Fuerza Armada Nacional.

Hay un olor a catástrofe que nadie puede maquillar. Hay una percepción de incapacidad presidencial bien arraigada. Hay una creencia bien firme que con un segundo período presidencial de Maduro lo que viene es el estallido final: más hambre, más escasez, más hiperinflación, más sanciones y mayor conflictividad social.

Hasta ahora han podido frenar el estallido social mediante controles. Hay controles sociales a través de las Ubch y del Carnet de la Patria, hay controles económicos a través de los bonos y hay controles militares para calmar el descontento en las FAN ¿Hasta cuándo podrán parar el desenlace? Esa es la pregunta a la cual no le han podido conseguir respuesta. Los apuros del “Madurismo” son muchos y difíciles de corregir.

Comencemos con la economía. Es más que evidente que el gobierno no tiene dinero para sostener el festín. No tienen los ingresos suficientes para cubrir las necesidades de una economía altamente dependiente de las importaciones, pero tampoco tienen para satisfacer las necesidades de una población cada vez más dependiente de las acciones gubernamentales. Estaba muy claro que el “Madurismo” preparaba un plan económico para luego de las elecciones presidenciales. Pocos saben que contiene, pero los discursos de la mayoría de los voceros oficiales, principalmente el mismo Presidente, hablan de una prosperidad post electoral y dejaban ver ciertos cambios en la conducción de la economía. Pero ante los apuros tuvieron que adelantar una parte de los anuncios. Lo informado por Maduro la semana pasada tiene que ver con eso.

La reconversión monetaria y el uso del “Petro” como moneda de pago en el país para ciertas áreas, parecen ser parte de la ¿nueva? estrategia económica ¿Por qué adelantaron sus planes? Precisamente por los apuros que están afectando la candidatura de Maduro debieron adelantarse un poco (LEA: http://verdadesyrumores.com/crisis-por-que-maduro-adelanta-parte-de-su-plan-economico/). El jefe del Estado es visto como un peligro para la supervivencia de la revolución y de sus líderes.

Tiene malas calificaciones cuando se evalúa su capacidad y el equipo que los rodea. No hay confianza que tenga un verdadero plan para resolver la crisis. Incluso los chavistas de abajo están llenos de pesimismo, a pesar que de pronto porten los ojitos de Chávez o el bigote de Maduro en una franela o gorra.

Cuando el oficialismo testea aguas abajo, salen alarmados por lo que se consiguen. En el plano financiero cada vez están en una peor condición. Los ingresos petroleros no ayudan a pesar que los precios se han estabilizado en niveles medianamente adecuados, pero resulta que la caída en la producción es grave y eso afecta el dinero que ingresa por concepto de exportaciones petroleras. Tampoco tienen capacidad de endeudamiento porque nadie les quiere prestar. Incluso los tenedores de bonos que han sido afectados por el default están preparando las acciones judiciales internacionales contra el país.

La burla de aquella renegociación de la deuda que al final no pasó de una desabrida reunión en Caracas, agrava las relaciones con aquellos que tienen papeles de la deuda venezolana y que no son pendejos, ni tontos. Los gobiernos amigos de Rusia y China no quieren profundizar en el endeudamiento y apenas están flexibilizando un poco el pago de las deudas pendientes. Pero todo indica que no están dispuestos a involucrar más dinero en el festín.

El embargo petrolero de los Estados Unidos pareciera estar cerca. Posiblemente lo pongan en marcha después de las elecciones. El “Petro” nació sin vida por ser ilegal, como expuso el economista Ángel Alvarado, pero además la orden ejecutiva que firmó Donald Trump le lanza la extremaunción al pequeño monstruo que fue creado en medio de las urgencias. El “Petro” antes de la decisión de los EEUU no generó ningún interés. No hay confianza ni en la criptomoneda, ni mucho menos en el gobierno. Se le ve como una inversión riesgosa porque es probable que quienes inviertan en el no puedan ver su dinero de retorno ¿Y qué hacía el gobierno ante tantos problemas? Bailaba, reía, burlaba y negaba.

Esa fórmula es finita en la medida que la calamidad toca los huesos de la población, incluyendo a la chavista. Por esos apuros el “Madurismo” se ve obligado a adelantar una parte de su plan económico post electoral. Claro anuncian las medidas que no son tóxicas. Lo más duro de un ajuste de la economía se lo reservaron. Sólo intentan mostrar que Maduro tiene la capacidad, el conocimiento, el equipo y la voluntad de actuar ante la cercanía de la hecatombe. Lo malo es que no dicen o hacen nada contra la hiperinflación, que tal como lo explicó Luis Vicente León, hará inviable e invivible la situación de los venezolanos ¿Tiene o no tiene apuros económicos el “Madurismo”?

FRENTE.

Son cosas mías o ¿El Frente no tiene frente? He querido ser optimista con la creación del Frente Amplio “Venezuela libre”, pero hasta ahora no hay razones para el optimismo. No hay conexión entre el Frente y la gente. Sus convocatorias no despiertan el interés de los ciudadanos. No están acertando en la comunicación. Sabemos que hay problemas para acceder a los medios tradicionales, pero eso no es un problema nuevo y hay experiencias previas que dan luces de cómo evadir el blackout. Una de las dificultades del Frente es que no tiene rostros que asuman el liderazgo. No hay caras en las cuales la gente se puede sentir representada.

El Frente es una organización colegiada, sin liderazgos visibles. Algunos dirán que eso es positivo porque evita crear personalismos que causan daños. Pero resulta que la gente para creer necesita una figura, una voz, un rostro y unas ideas ¿Debe ser un líder? No, puede ser un liderazgo “colegiado” pero lo importante es que sea visible, creíble y que sepa conectar con las necesidades de la gente. Eso no existe en el Frente. Por eso no tiene frente. El acto en el Zulia, me cuentan amigos que asistieron, fue malo.

Malo en la asistencia, malo en los líderes, malo en el discurso. No tienen un plan. Quisiera que alguno de sus miembros me responda unas preguntas muy básicas ¿Qué harán a partir del 21-M cuando Maduro sea reelecto? ¿Qué harán si hay una nueva posposición de las elecciones? ¿Qué harán y dirán si producto de la presión internacional se mejoran las condiciones electorales y se abre la posibilidad de participar? Yo deseo el éxito total del Frente Amplio “Venezuela libre”, pero tal como van se encaminan a repetir los errores de la Coordinadora Democrática y la MUD.

FALCÓN.

La candidatura presidencial del ex Gobernador de Lara sigue sin apuntar en la dirección correcta. Tiene un grave problema de comunicación. No está llevando un mensaje claro a los electores. No está aprovechando las potencialidades de una candidatura que pudiera recoger el anti “Madurismo” en Venezuela. No está tratando de ser la “salvación” del chavismo. Ni siquiera está en campaña o por lo menos eso no se palpa. No tiene mensaje, no tiene opinión pública.

APUROS (II).

Los apuros políticos del “Madurismo” son más relevantes para ellos porque recordemos que su gran prioridad es mantenerse en el poder. Las urgencias políticas hay que verlas en dos ámbitos: interno y externo. Comencemos con la situación en el oficialismo. La candidatura de Maduro cada vez genera más problemas en el chavismo. Su pésima gestión al frente del país ha puesto en peligro el legado de Chávez y la seguridad de los líderes rojos. Sus más acérrimos enemigos están cerca, pero lejos de él. Cerca porque comparten en ocasiones el mismo escenario y hasta la misma mesa, pero lejos porque tienen objetivos distintos (LEA: http://verdadesyrumores.com/conflicto-que-esta-ocurriendo-puertas-adentro-en-el-oficialismo/).

Crece el interés por posponer de nuevo las elecciones. El “Madurismo” medita la idea de una nueva fecha porque no les gusta nada de lo que emergen de las encuestas. Los enemigos del “Madurismo” quieren suspender las elecciones y hacer un cambio en la candidatura. La cofradía militar tiene mucho que decir en esta encrucijada. La presión de la oficialidad y el resto de los subalternos en las FAN es intensa. Las discusiones sobre el desastre que se vive y la búsqueda de alternativas han encendido las alarmas en Miraflores y por eso aplicaron control de daños con la detención de oficiales de alto rango y además de buen perfil, como un intento por aplacar el malestar y apaciguar las intenciones de generar un cambio.

Si Maduro pierde el apoyo de la cofradía militar, sus objetivos caerán en barrena. Ahora vamos a las urgencias externas que además estan estrechamente ligadas con las internas. Las sanciones internacionales los están afectando mucho. A nivel del gobierno la falta de legitimidad y apoyo internacional es más que evidente. Sólo tienen el apoyo y reconocimiento de países aliados, en su mayoría pequeños y de poco peso en el exterior con la excepción de Rusia y China.

Llama la atención el silencio político de rusos y chinos ante la presión que existe sobre la revolución. Ambas naciones están ocupadas y preocupadas por otros problemas más trascendentes que Venezuela y las locuras oficiales. Pero las sanciones que más les afectan son aquellas que van directo a individualidades. La decisión tomada por Suiza les da en el corazón de sus intereses. Esa es una acción que no se esperaban, tomando en cuenta que la nación helvética poco se mete en esos asuntos y mantiene una neutralidad a veces exagerada.

Es probable que les cause un enorme daño porque confiando en la neutralidad y el secreto bancario que tan celosamente guarda Suiza, hayan usado su sistema financiero para esconder sus riquezas. Están más cercados que nunca y eso les importa porque al combinar eso con el tamaño de la crisis nacional, los coloca en una posición muy desventajosa. Frente a esa debilidad tratan de “contagiar” las sanciones para que otros venezolanos, principalmente los empresarios, también sean víctimas de esas decisiones. La determinación del uso obligatorio del “Petro” para importar alimentos y pagar deudas con proveedores internacionales, coloca a los empresarios a merced de violar la orden ejecutiva de EEUU y de ser sancionados.

Por ejemplo ¿Qué repercusiones tendría para empresas Polar verse obligados a usar el “Petro”? Saquen sus cuentas y verán el contagio al que nos referimos. Las sanciones los agobian. Distinto fuera si recibieran sanciones, pero en Venezuela hubiese prosperidad económica. Al no existir esa estabilidad están muy vulnerables. Cada día están más en peligro. Se equivocan al pisar el aeropuerto que no deben y pueden ser detenidos ¿Tiene o no tiene apuros políticos el “Madurismo”?

PELEA.

La gestión de Willy Casanova en la Alcaldía de Maracaibo no termina de funcionar. La única obra que pueden mostrar es el cambio de colores en la señalización de la ciudad. No hay nada más que mostrar. Cuando era candidato denunciaba que Eveling de Rosales tenía el dinero suficiente para recolectar la basura, dotar a Polimaracaibo, mantener el servicio de gas y atender el resto de las necesidades de los maracaiberos ¿Cómo es que ahora el dinero no alcanza? Además que el Alcalde no estaba, ni está preparado para ser alcalde, una de las fallas de su gestión es el equipo más pequeño que lo rodea.

Los Boza (Tony y su hijo Daniel) son el epicentro de los problemas. Solo los escucha a ellos y ellos no lo asesoran bien. El burgomaestre no escucha a nadie más. Bueno, con decir que no escucha al partido cuya estructura le permitió ganar: el PSUV. Hay una fuerte pelea por protagonismos. Hay gente de su entorno que compite a ver quién le envía más fotos y halagos al Alcalde. Hay una disputa que ya es harto conocida en las oficinas de la municipalidad.

El enfrentamiento entre Daniel Boza y el director del Sedemat, Jean Carlos Martínez, es digno de una cartelera de Las Vegas. No se hablan. No se ponen de acuerdo. Boza ve a Martínez como un peligroso rival, porque a pesar de no haber estado preparado para ser intendente tributario se preocupó y ocupó por aprender para ayudar a la gestión, mientras el otro sólo acumula poder y en vez de resolver problemas los crea. Le voy a recomendar al Alcalde que le pregunte qué pasó con el software que permitía en el Centro de Procesamiento Urbano (CPU) cumplir con la gran cantidad de trámites que el ciudadano solicita.

Como sé que le van a contar una media verdad, yo le diré la verdad de lo ocurrido. Resulta señor Alcalde que se anuló el contrato con la empresa que es dueña del software “Vansat” y el CPU retrocedió a la época de piedra. Ahora tienen que hacer todo “a pie” porque no hay el sistema que permitía automatizar los procesos ¿Por qué anularon el contrato? ¿A quién se quiere beneficiar con una nueva contratación? Por estos y muchos otros problemas la gestión de Willy Casanova es un fracaso. Viven de reunión en reunión. De hecho en estos últimos días hubo una “encerrona” con discusiones todos los días. La de este miércoles fue en la Alcaldía de San Francisco. Por cierto, ¿Por qué huyeron hacia el sur? La estrategia que quieren aplicar para demostrar que hacen cuando no hacen, es inundar las redes sociales con fotos y supuestas acciones. Con eso no resuelven nada, porque el ciudadano vive a diario la ausencia de una Alcaldía de Maracaibo que se preocupe de sus problemas.

BARBARAZO.

Todo un misterio fue lo que ocurrió con la inscripción de las candidaturas del PSUV al Consejo Legislativo del Zulia. Convocaban y luego anulaban la convocatoria para el acto de inscripción de los candidatos ante la Oficina Regional del CNE. Las razones de tanto vaivén es que no había acuerdo en torno a quienes serían los candidatos. Al final convocaron a los escogidos para el martes 20 de marzo a las 10PM.

Lo hicieron de esa forma para evitar las expresiones de malestar de los excluidos. Había intenciones de pelear a cuchillo por las candidaturas. Al final Omar Prieto se quedó con todo. Arrolló a los aspirantes de la otras tendencias, especialmente a quienes forman parte del grupo de Pancho. Prieto incluso postuló a miembros de su gabinete y de la Alcaldía de San Francisco, en una clara demostración de lo pequeño de su tendencia. Prieto se quedó con todo. Eso forma parte de la guerra entre él y Pancho. Se espera que ocurra lo mismo con las candidaturas a los concejos municipales.

APUROS (yIII).

Las urgencias sociales son más que obvias. En Venezuela hay una muy peligrosa combinación de hambre, escasez, hiperinflación y negación gubernamental que nos convierte en una bomba de tiempo. Hay una verdadera emergencia porque amplios sectores de la sociedad no están alimentándose porque sus ingresos no les alcanzan. Comer tres veces diarias en Venezuela es una osadía que pocos logran enfrentar con éxito. Los países vecinos ven que el estallido de la bomba está cerca y por eso el interés de actuar. Saben que si la bomba estalla, sufrirán el contagio de la crisis venezolana con la cantidad de venezolanos que buscarán refugio.

Ante esa realidad el gobierno sigue negando que hay una emergencia. Para ellos no hay hambre, sólo hay problemas puntuales de escasez, la hiperinflación es un invento y los apagones ya están resueltos, como dijo Jorge Rodríguez en una entrevista con la BBC. Seguir negando la realidad impedirá que asuman los correctivos. Cuidando las distancias, si el borracho no admite su alcoholismo, no buscará ayuda para su problema. Si el gobierno no admite sus errores y la crisis, no sólo dejará de actuar para solucionar las dificultades, sino que seguirá perdiendo credibilidad y confianza ¿Y quién es el principal acusado por la crisis? Maduro ¿Tiene o no tiene apuros sociales el “Madurismo”?

ABSTENCIÓN.

En Venezuela se ha creado una verdad sobre el poco interés de la mayoría de la población por participar en las elecciones. La frase “nadie quiere votar” es de uso común y frecuente. Esa creencia nació en las redes sociales donde se concentra el núcleo de los abstencionistas declarados y los neo abstencionistas que ahora rechazan el voto alegando que no hay condiciones. Si partimos de la alharaca que arman los francotiradores del twitter, llegamos a la conclusión “que nadie quiere votar”, pero si hacemos una revisión más profunda del tema llegamos a la conclusión que esa es una posverdad convertida en mito.

Dos encuestas recientes dan luces de la verdadera intención de votar de más o menos 50% de los electores. Interesante tema que analizamos esta semana en VyR, porque nos preocupa el auge que la posverdad está teniendo en la Venezuela actual llena de conflictos e intolerancia (LEA: http://verdadesyrumores.com/elecciones-abstencionismo-en-venezuela-mito-posverdad-o-verdad/).

GUERRA.

Omar Prieto se prepara para la guerra contra Pancho. No hay tregua. No hay mediación posible. Está recabando el material para lanzar las acusaciones que acaben con el legado de Pancho. Hasta ahora llevan irregularidades cometidas en las dependencias y la desaparición de bienes públicos. Pero eso no es suficiente. Están buscando la información y las evidencias de los guisos más gordos, sobre todo de los cometidos por su entorno más íntimo. Están apuntando a los familiares. Coincido plenamente con mi amigo Angel Monagas: vienen por Pancho.

RUIDO.

Me informan desde el Palacio de Miraflores que el rumor sobre una nueva posposición de las elecciones cobró fuerza en los últimos días. Hay preocupación en el “Madurismo” por el crecimiento de otras candidaturas. De pronto cambian la fecha de los comicios buscando desmotivar aún más a la población.

CONECTAR.

Me llamó la atención la propuesta de Carlos Alaimo de promover las conversaciones entre el Frente Amplio “Venezuela libre” y el equipo de Henri Falcón. Me comentó el médico y empresario que ante las dimensiones de la crisis que vive el país, se requiere de las conversaciones entre quienes no quieren votar y quienes desean participar. El presidente del PIZ considera que hay que ponerse de acuerdo en una alianza de gobernabilidad para construir una transición que ponga fin a la desgracia nacional.

ATAQUE.

Me sorprendió el sorpresivo giro del gobierno en su intención de descalificar a una parte de los militares disidentes y otros chavistas en rebeldía. Usar al narcotraficante, Walid Makled, me parece un grave error. El señor Makled atacó duramente al general, Clíver Alcalá, y al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, pero me llamó la atención que no se metió con el general, Miguel Rodríguez Torres. El gobierno debería explicar cómo un narcotraficante que supuestamente debería estar pagando condena, tiene acceso a declarar a los medios oficiales.

No estoy asegurando la inocencia de nadie, pero un privado de libertad no debería tener esos privilegios. En relación con el tema me llamó la atención una idea que expresó el ex ministro de la Defensa, general Raúl Salazar, quien aseguró que la detención del mayor general Rodríguez Torres es para controlar toda la información que tiene producto de todos sus años dedicados a labores de inteligencia. La relación del “Madurismo” con el sector militar, activo y retirado, no es la mejor.

COROMOTO.

Los avatares de la vida me hicieron acompañar a un cercano al Hospital Coromoto. La primera impresión que me llevé era de un centro asistencial limpio y aparentemente bien dotado. Luego de varias horas de espera y que mi familiar no era atendido, terminé de llegar a la conclusión que la atención en ese hospital es más que pésima. Vi gente casi desmayada, adolorida, sin comer y sin que nadie del personal se preocupara porque los atendieran. La única preocupación del personal era desalojar el área de emergencia. Nunca les preguntan a los pacientes qué dolencia tienen. De lo que si estaban bien ocupados era de la jornada de carnetización del PSUV que se desarrollaba ese día (Jueves 22/03/2018). El Hospital Coromoto es un buen ejemplo del desastre del sistema público de salud. Y no me vengan con el cuento que es falso lo que digo, porque me tocó vivirlo. Al final mi familiar se tuvo que retirar luego de cinco horas de espera porque nunca lo atendieron.