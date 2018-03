Los caiga que caiga, por Ángel Monagas

HENRI FALCON Independientemente de sus posibilidades y compromisos, su candidatura rompe los paradigmas de una oposición que no enamora, que no anima y que ya es completamente inútil. Incapaz de cerrar una calle en pleno centro de Caracas. La candidatura de Henri Falcón, para bien o para mal, aun no término de analizar, representa un reseteo de la política nacional, en cada región, hay nuevos líderes, nuevos actores, nuevas luchas. AD, PJ, UNT, COPEI, VP, corren a pasos agigantados al baúl de la historia. No sé si será Henri o será otro, solo que ya esos líderes perdieron toda la capacidad de permanecer. De conectarse. Mediáticamente prolongaran su existencia o su agonía. Este domino se “revolvió”, y como suele suceder en este juego, el que tenga la “cochina” (doble seis) empieza. Manuel Rosales, Capriles, Ramos y López lo saben. Por eso no es imposible que una nueva fecha se establezca. Yo no creo en esta elección. No se confundan no soy abstencionista. Creo en la ruta electoral y no la veo por ningún lado en Venezuela. Ahora bien, el gran error es decidir no participar sin decir ni proponer nada. La candidatura de Henri avanza, eso no lo dudo. ¿Qué tanto para impedir que el gobierno haga de las suyas? Seguiremos pendiente.

Leocenis García

NUEVOS LIDERAZGOS En política nadie te regala nada. Eso lo ha entendido perfectamente Leocenis García. Criticado, señalado por muchos, porque su trabajo es la muestra de la nueva manera de hacer política. Lejos de las conspiraciones internas. Del “manoseo” político. Su discurso es cónsono con lo que quiere la gente: Una nueva economía. Yo no lo acompaño. Mi único objetivo en la vida es volver a la radio comercial. No aspiro más y además soy demasiado crítico para acompañar alguna fórmula. El país finalmente se pronunciará sobre las propuestas.

LO HE VISTO TODO: El gobierno revolucionario, promueve las acusaciones de un NARCO contra un GENERAL que fue “Héroe de la Revolución”, el primero que levantó una bandera cubana en un cuartel…Parafraseando al Padre del periodismo de radio zuliano Don Pedro Colina: Ay Chávez en esta tierra de Maduro, nadie se apiada de vos…

Hasta el presente el Frente Amplio favorece a Falcón. La mayoría siente que murió antes de nacer. Es lento. Y no tiene claridad de propósito ni es innovador operativamente. En todo caso vivirá como nació: MISTERIOSAMENTE. Acabaron el FRENTE AMPLIO antes de que naciera y hoy una gran parte de ellos, en camuflaje operan a través de Henri Falcón.

BUENA LA DENUNCIA Del diputado Rafael Ramírez de PJ sobre el financiamiento de la campaña de de Gustavo Petro, Colombia Humana, por el régimen venezolano a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El interés tendría como fundamento “mitigar desde Colombia la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro”. Además agregó otro elemento que tampoco nos asombra: el financiamiento de la campaña del del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México.

GRAVE En Tachirá Unas mil personas duermen en las calles de San Antonio y Ureña, provenientes de otras partes de Venezuela, en su huida del gobierno de Nicolás hacía el vecino país. Lo denunció el Concejal del Municipio Bolívar Carlos Chacón. ASOMBROSO También triste, Clausurado el histórico Liceo Militar Jauregui. Falta presupuesto para el mantenimiento. Quemaron la planta eléctrica de diésel. No la pueden reparar. Retiraron el día lunes pasado, a todos los alumnos hasta nueva orden. Posiblemente pierdan el año escolar. No tienen alimentación. El proveedor de alimentos no recibe cancelación de deudas pendientes. Profesores y proveedores de alimentos se quedaron sin cobrar.

Su lema desde 1937 “Un liceo para la historia”, se hizo realidad.

NO TENGO DUDAS VIENEN POR ARIAS, su hijo, hija natural o política, o sus esposos, o sobrina o quizá uno de sus pupilos preferidos. Así nos lo informó una persona cerca al Gobernador Omar Prieto, quien está decidido a exterminar todo lo que recuerde a la gestión pasada.

Me cobro y me doy el vuelto: Creado por Chávez: LEO: El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) estará presente como acompañante en las elecciones que se celebrarán en Venezuela el próximo 20 de mayo, en el que se escogerá al Presidente de la República y los miembros de los consejos legislativos. En ese sentido, el organismo —integrado por exmagistrados y expresidentes de entes electorales de la región— firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que les permite, entre otras cosas, encuentros con miembros de los partidos políticos en el país y estar presentes en las auditorías que se realizan a todos los componentes del sistema electoral. Si Henri Falcón, quiere seguir trabajando en la seriedad de su campaña debe impedir que ese “mamotreto” participe. Ese organismo, es otro de los grupos de “chulos políticos” creado por el interestelar para respaldar sus actuaciones.

SITUACION INTERNA DE PDVSA, PROTESTAS, RENUNCIAS Insostenible lo que ocurre en nuestra industria. Cualquier empleado, trabajador que usted converse, encontrará un legajo de historias, reclamos, muestras del derrumbe de la otrora empresa ejemplo del planeta.

HENRI FALCON Y LAS CONDICIONES Ronald Rodríguez, compañero en el programa vía periscope que hacemos un grupo los sábados, La Pata del Colibrí, acierta cuando señala el tema de las condiciones como variable inexistente, porque igual se quería a Lorenzo Mendoza y se aseguraba la avalancha de votos que acabaría con el ventajismo. El tema es que la clase política que domina a nivel de figuración (a mi juicio tan solo eso) perdió la capacidad de convocatoria, de influencia en el pueblo. En eso coincido con Ronald Rodríguez y con el dirigente de PJ Nerio Romero. Por cierto, este último pudiera buscar otros horizontes. Es completamente inútil en un partido PJ, que como UNT, lo domina una familia.

ZULIA: Les pasaron la filomena a todos los aspirantes al CLEZ de la corriente Arias Cárdenas. Magdelis Valbuena ni figuro y Henry Ramírez por más “caritas” que hizo, tendrá que conformarse con seguir financiando la página web Noticias de Último Minuto, en un intento por competir contra Noticia al Día de Julio Reyes, también del grupo Arias pero quien no mueve, ni coloca una sola noticia que denuncie, o diga la verdad del gobierno de Prieto. Ya estuvo bloqueado en internet en los servidores de CANTV y no quiere que se repita la historia. Así que Omar sigue solo en el Zulia, no por bueno, sino por miedo. No lo respetan, le temen. Distinto el caso de Arias que muchos lo respetaban aunque no les caía en gracia. Son dos liderazgos opuestos. Sin embargo, el empresario y político Carlos Alaimo, no cesa en su trabajo, en sus denuncias. En los próximos días pudiera asumir una tarea y mostrar una nueva postura ante el compromiso del 20M.

Artículo Leon Moraria, publicado en Aporrea.org, defensor de la abstención señala: “En 1968, cuando la campaña electoral por Luis Beltrán Prieto, Domingo Alberto Rangel recorrió el país en campaña por Prieto, sin ser candidato al Congreso. Alguna vez le pregunté por qué no fue candidato a diputado si su sólo nombre le daba los votos para salir electo en cualquier región del país. Y me respondió – “Porqué nuestra presencia en el Congreso sólo sirve para convalidar las decisiones de la mayoría adeco/copeyana. Hacer el papel de comparsa. Resalta también el aspecto electoral

SI LE ASOMBRA LO QUE AHORA SE SABE DEL MISS VENEZUELA…El día que le metan el ojo al Mister Venezuela es mucho peor. Si en el primero había Misses que pagaban el financiamiento con favores sexuales, se sorprendería de lo señalado en el Mister Venezuela. No cuento lo que me llega, mi cuota de enemigos esta “full” aunque sería interesante que alguno de los no beneficiados hablará de los favores, quienes lo pedían, (políticos del gobierno y de la oposición).

HASTA CUANDO Nicolás destruyes la industria: Documentos confirman que designación de Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de Citgo viola normas de PDVSA y la ley de los Estados Unidos.

NO ENTIENDO La alegría y la celebración de los diputados de la Asamblea Nacional ante la prohibición de ingreso, a la Unión Interparlamentaria Mundial de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa acción, será calificada como agresión y en modo alguno los desalentará. Por el contrario, solo agrega leña al fuego que devorará a Venezuela luego de la controvertida Elección Presidencial. De ganar Nicolás y nada por ahora me indica lo contrario, la Asamblea Nacional no llegará a Diciembre 2018, anótenlo. La “constituyente” “cubana”, “irrita” o como se le quiera calificar es una realidad que produce hechos a lo interno de Venezuela. PREGUNTO a los Diputados, esos mismos que ríen y celebran el acto de no permitir el ingreso a la Unión Interparlamentaria Mundial: ¿Por qué ustedes permitieron que les tomaran el palacio legislativo y peor aún, ustedes sesionan cuando los “ilegales” se los permiten? Mañana pudieran no poder ingresar más y bajo el ejemplo que han dado, solo darían “ruedas de prensa”. El problema de este país es que los políticos creen cumplir su papel solo declarando ante los medios y no arriesgando físico. El pueblo no ve ningún ejemplo a seguir. Como yo soy Caiga Quién Caiga, me parece soberanamente infantil que se alegren porque otros hicieron el trabajo que ustedes en Venezuela, por miedo, conveniencia u otra razón, no han hecho.

EJEMPLO DEL ESTADO FALCON Punto Fijo, cuyas calles mostraron un pueblo que mayoritariamente salió a pedir la renuncia de Nicolás ¿Pudiera servir de ejemplo a otras ciudades?