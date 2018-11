La oposición que tenemos no es la que queremos…Tampoco el Gobierno

Un nuevo espectáculo brindo el martes la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, la legítimada constitucionalmente para defender el templo jurídico y ser el Foro político por excelencia, mostró el rostro auténtico de lo que pasa entre los bloques políticos.

Hubo más o menos acuerdos en estos puntos: 1.-Proyecto de Acuerdo en condena a la amenaza velada de Nicolás Maduro al diputado Américo De Grazia y al dirigente Andrés Velásquez. 2.-Proyecto de Acuerdo en rechazo a persecución contra diputado Freddy Guevara, a un año de estar asilado en la Embajada de Chile. 3.- Debate sobre el ejercicio de la soberanía y defensa del territorio nacional. 4.-Proyecto de Acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional del ciudadano Elvis Amoroso, como Contralor General de la República. 5. Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación inconstitucional del Presupuesto Nacional 2019. 6.-Proyecto de Acuerdo en apoyo a las decisiones de la Unión Europea con relación a la crisis política venezolana y el caso Albán.

El desencuentro

La Fracción del 16J y Vente Venezuela, propuso la modificación del orden del día para vetar la participación de Zapatero como mediador, en cualquier negociación: PERSONA NON GRATA. Si bien no se aprobó en esos términos, ciertamente queda cuesta arriba su futura intervención en el conflicto interno.

Con apenas 53 votos se aprobó un acuerdo, promovido por Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Fracción 16J, donde se califica al ex presidente español Zapatero, como una persona “No Admisible” para mediar. Por su parte las fracciones de AD, Un Nuevo Tiempo (nombre ya viejo), Cambiemos (muy gatopardianos), Avanza Progresista (en retroceso), y Luis Florido, ahora entendemos su “independencia”, entre otros, propusieron un proyecto de acuerdo que excluía el nombre del mencionado personaje. “Confusamente” Delsa Solorzano se abstuvo y aunque dio sus razones, nos parecen carentes de lógica. Es como si un médico prefiera ver morir el paciente a actuar, bajo el pretexto de no avalar un procedimiento quirúrgico o el uso de un medicamento.

Una cosa quedo clara: La totalidad de la oposición, no descarta una negociación, incluidos los radicales de la Fracción 16J y Vente Venezuela.

Una oposición no precisa acerca de quiénes son sus amigos y de la causa por restablecer la democracia en Venezuela, es un grupo de políticos inservibles. En nada contribuyen y solo se suman a la grave crisis padecida por los venezolanos.

Un organismo como la ASAMBLEA NACIONAL, cuyo único valor tangible era moral, lo ha perdido totalmente merced al triste espectáculo del martes. Maduro reboza de alegría y seguramente Diosdado hará todo un “Mazazo”.

Imposible e injusto pedirle a la comunidad internacional acciones más contundentes, cuando tenemos una oposición mostrándose, unos radicalizados y ajenos a cualesquier negociación y otros hipotecados, negociados o en deuda con el sector Oficial y sus aliados. Ni el Papa ni Trump pueden venir a hacer lo que a nosotros corresponde.

La mayoría hubiéramos visto como positivo el que se decidiera cualquier cosa, siempre y cuando fuera en UNIDAD, o sencillamente, se obviara el tema. El consenso interno es urgente. Mostrarse públicamente divididos solo apertrecha a la tiranía. Los “líderes”, perdieron la capacidad de maniobra para impedir este show público. Algunos en la AN y a través de la prensa, defienden la actuación de Zapatero. Muchos están libres y en plena operación gracias a sus maniobras. Esas personalidades deben exhibir sus compromisos. La gente pudiera entenderlos. No la mentira. La manipulación. Lamentablemente no se aprobó la propuesta de Biagio Pilieri, para que se votará con nombre y apellido.

Este escenario, con el punto ZAPATERO, deja en evidencia los intereses de algunas figuras públicas, con aspiraciones presidenciales. Quizá por ello en Washington siguen entrenando al exalcalde de Voluntad Popular David Smolansky.

Mientras Donald Trump divide a la sociedad estadounidense, con la ventaja de ser Presidente y de algún modo, si bien no gano, detuvo la caída, en Venezuela, ZAPATERO, divide a la mencionada como OPOSICIÓN.

No tengo dudas: No tenemos la oposición que queremos, la que nos merecemos. Tampoco el gobierno al cual tenemos derecho. Si los buenos nos portamos como los malos, entonces ¿Quién defiende a las víctimas?

Nos siguen entreteniendo con guerrilla o con paracos

Los hechos ocurridos con los soldados y Guardias Nacionales muertos en el Sur del país, para el Gobierno son los “paracos” y para la Oposición es la Guerrilla.

Me molesta como la dirigencia opositora se entretiene demasiado. Está bien criticar y asumir una postura en defensa del orden, de los derechos humanos. Emitir un comunicado. Hasta allí. ¿Es que olvidan quien fue el Presidente que dio la bienvenida a Fidel y a la Guerrilla? Seamos serios. En este gobierno se amplió y se institucionalizó un acuerdo anterior a Chávez. Tenemos más de 20 años con la Guerrilla dentro de Venezuela. Lo grave no es que vivan aquí. Al fin y al cabo, Colombia presenta un grave problema social, de enfrentamiento de clases, casi eterno. Lo criticable es que ahora pretendan operar dentro del territorio venezolano, con sus negocios, extorsiones, etcétera y que los designados diputados tardaron tanto en denunciar.

No puedo pasar por alto este detalle: ¿Cómo se pudo hacer mutis durante tanto tiempo cuando el gobierno colombiano entrego a Lorent Saleh para que lo torturaran? Lo hizo nada más y nada menos, que un Premio Nobel de la paz.

Como terminamos la democracia

El gran error, continuar tratando el tema de Venezuela, como un problema de la democracia. Ayer revisaba un artículo en inglés: La muerte de la democracia y el nacimiento de una bestia desconocida. Extracto de un libro y entrevista con David Runciman, autor de “Cómo termina la democracia”

Algunos extractos importantes:

La democracia funciona mejor cuando nos turnamos para quejarnos del sistema. Ahora todos los lados, pro y anti-Trump, pro y anti-Brexit, sienten que están siendo engañados. Ese tipo de desconfianza ecuménica es algo nuevo. La democracia siempre ha enfrentado crisis que la han obstaculizado y la han obligado a cambiar. ¿Por qué crees que las cosas están tan mal ahora que puede significar el final?

“¿No deberían los beneficios de la democracia liberal ser lo suficientemente evidentes para los votantes como para hacerla invencible?”

“La evidencia propia es parte del problema. La democracia se ha convertido en algo que damos por sentado, por lo que tendemos a suponer que continuará funcionando sin importar lo que le demos. Sospecho que una de las razones de Brexit y Trump no es que las personas hayan perdido la fe en la democracia, sino que muchos tienen el tipo de fe irreflexiva que les permite creer que puede sobrevivir a cualquier cosa… La democracia es solo un medio para un fin. ¿Puede una alternativa positiva reemplazarlo? Sí, debe haber alternativas, porque sería absurdo pensar que la política de los últimos cien años es la forma en que debe ser para siempre. La tecnología digital, aunque ha cambiado tanto, apenas ha cambiado la forma en que hacemos política. Aún está por llegar, y podemos estar al principio. Los riesgos son enormes, pero también lo es el alza posible: la tecnología aún podría liberarnos. El problema es cómo llegamos de aquí para allá: lo que se interpone en el camino de una mejor política es, como siempre, la política”.

Extraído de “Cómo termina la democracia”. Copyright © 2018 por David Runciman.

CONFIRMADO: ANZOATEGUI También vivió su Boda del Siglo. La hija del Gobernador opositor, con comportamiento “boliburgues”, obviando la crisis y la miseria, celebro por todo lo alto. Me contaron que se necesitaron unas 10 carretillas para limpiar las flores dejadas en la iglesia. Presuntamente se gastaron más de 12 millones de dólares, no se quién los pagó, si el Gobernador o el novio. Más de 1500 invitados de los cuales 500 vinieron del exterior, alquilaron todo el hotel Punta Palma para hospedarlos y movilizados en vuelos privados, con un amplio protocolo de seguridad para ingresar al lugar donde estaba totalmente prohibido pasar teléfonos celulares. Presencia de artistas nacionales e internacionales. Traídos desde Colombia, México y DJ de Estados Unidos. Toda la comida fue elaborada por el reconocido Cheff español Adrian Ferran @ferran_adria, entre otras menudencias. Es lo que digo. No basta con autocalificarse como OPOSICIÓN. Hay que ser mejores que los chavistas y no actuar igual que ellos. No sé si las Cuatro (4) familias más ricas del país, residentes en Lecherías, participaron.

COBARDÍA SIN LÍMITE La del Alcalde Willy Casanova de Maracaibo. Insulto y amenazas por redes y vía telefónica, a partir de mis denuncias sobre el problema de la basura. Envía lacayos, serviles y no tiene la hombría de asumir él, el reclamo en todo caso.